Лукашенко раскритиковал решение НАТО провести масштабные учения в Европе

"НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период", - заявил Лукашенко.