Лукашенко раскритиковал решение НАТО провести масштабные учения в Европе

МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что им с российским коллегой Владимиром Путиным придется подумать, как обезопасить свои страны в период масштабных учений НАТО у белорусских границ.
Как сообщает сайт белорусского президента, это заявление было сделано на саммите стран Содружества в Ашхабаде.
"НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период", - заявил Лукашенко.
Он обратил внимание, что в этих учениях предполагается порядка 30 тысяч участников, а это немало. "Мы, например, в Беларуси уже над этим (вопросами безопасности – Прим. ред.) работаем", - заметил белорусский лидер.
Ранее газета Spiegel со ссылкой на сообщение армии США в Европе сообщила, что США проведут масштабные учения на территории Европы весной 2020 года, в рамках которых планируют перебросить 20 тысяч военнослужащих через Атлантику, что станет "самой большой передислокацией войск в Европу за последние 25 лет". Целью учений под названием Defender 2020 ("Защитник 2020") является повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников. В них примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран альянса. Военнослужащие будут передислоцированы в Польшу и страны Балтии. Территория Германии при этом станет логистическим центром на время проведения учений, отмечает газета.