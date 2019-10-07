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РИА Новости

СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске американских войск в Европу

14:53 07.10.2019 (обновлено: 15:14 07.10.2019)
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© AP Photo / Shakh AivazovАмериканские военные
Американские военные
© AP Photo / Shakh Aivazov
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США весной 2020 года проведут в Европе масштабные учения, в рамках которых планируется "самая большая передислокация войск" на континент за последние 25 лет, пишет Spiegel со ссылкой на сообщение американского командования.
По данным газеты, Пентагон перебросит через Атлантику 20 тысяч военнослужащих.
Целью учений Defender 2020 ("Защитник 2020") заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников.
В маневрах примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран альянса. Военнослужащих передислоцируют в Польшу и страны Балтии. Германия станет логистическим центром на время проведения учений, отмечает газета.
Немецкие политики прогнозируют ухудшение отношений с Россией из-за объявленных маневров.
"Эти учения вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации", — заявил член комитета бундестага по обороне Александр Ной.
Он призвал Берлин отказаться от участия в Defender 2020 и не предоставлять территорию Германии для их проведения.
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Военные учения - БезопасностьНАТОЕвропаСШАБезопасностьВ мире
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