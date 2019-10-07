СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске американских войск в Европу

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США весной 2020 года проведут в Европе масштабные учения, в рамках которых планируется "самая большая передислокация войск" на континент за последние 25 лет, пишет США весной 2020 года проведут в Европе масштабные учения, в рамках которых планируется "самая большая передислокация войск" на континент за последние 25 лет, пишет Spiegel со ссылкой на сообщение американского командования.

По данным газеты, Пентагон перебросит через Атлантику 20 тысяч военнослужащих.

Целью учений Defender 2020 ("Защитник 2020") заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников.

В маневрах примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран альянса. Военнослужащих передислоцируют в Польшу и страны Балтии. Германия станет логистическим центром на время проведения учений, отмечает газета.

Немецкие политики прогнозируют ухудшение отношений с Россией из-за объявленных маневров.

"Эти учения вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации", — заявил член комитета бундестага по обороне Александр Ной.