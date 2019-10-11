В Кремле прокомментировали идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины могли бы встретиться на саммите СНГ, заявив, что российский президент регулярно принимает участие в мероприятиях содружества.
Лукашенко на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде заявил, что было бы неплохо, если бы украинский президент Владимир Зеленский присутствовал на этом саммите и встретился там с российским коллегой Владимиром Путиным.
На вопрос, готова ли российская сторона к такой встрече, Песков ответил, что "Путин регулярно принимает участие в саммитах СНГ".