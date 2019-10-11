Лукашенко высказался по поводу встречи Зеленского и Путина на саммите СНГ

"Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас (на саммите – Прим. ред.). У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться", - заявил Лукашенко.