Лукашенко высказался по поводу встречи Зеленского и Путина на саммите СНГ

МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что было бы неплохо, если бы украинский президент Владимир Зеленский присутствовал на саммите СНГ в Ашхабаде и встретился там с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщает сайт белорусского президента, это заявление было сделано на встрече глав государств стран Содружества, которое состоялось в Туркмении.
"Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас (на саммите – Прим. ред.). У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться", - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер выразил мнение, что Украине не стоило прекращать работу в рамках Содружества. "Я также был погружен в эту проблему и уговаривал (на тот момент президента Украины Петра) Порошенко не делать этого, не выходить из СНГ: если вам не нравится, ну не приезжайте на наши саммиты. Потому что это хуже, это плохие последствия для Украины", - уверен Лукашенко.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. На тот момент президент Украины Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества.
В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске. Тем не менее, украинские власти так и не подали официальные документы о прекращении участия в Содружестве и выходе из базовых соглашений.