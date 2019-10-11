Aurus собрал более 600 предзаказов, сообщил Мантуров

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Aurus собрал уже более 600 предзаказов, активные продажи автомобилей начнутся с 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Aurus уже более 600 предзаказов собрал... Активно начнем продавать в 2021 году", - сказал министр, добавив, что ожидает, что в 2020 году удастся реализовать порядка 50 машин в коммерческой продаже.
28 августа 2018, 14:00РИА НовостиRolls-Royce отдыхает. Эксклюзивные подробности проекта "Кортеж"
Aurus - это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться примерно от 10 миллионов рублей.
Предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 Минпромторг начал принимать 15 февраля через своих официальных торговых партнеров - автомобильную группу "Авилон" и "Панавто". До этого заказы принимал сам производитель машин - Aurus Motors. Покупателям будут предложены две модели - Aurus Senat и Aurus Senat Limousine, пояснял Минпромторг.