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РИА Новости

Aurus собрал более 600 предзаказов, сообщил Мантуров

11:26 11.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автомобиль Aurus Senat. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Aurus собрал уже более 600 предзаказов, активные продажи автомобилей начнутся с 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Aurus уже более 600 предзаказов собрал... Активно начнем продавать в 2021 году", - сказал министр, добавив, что ожидает, что в 2020 году удастся реализовать порядка 50 машин в коммерческой продаже.
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AurusАвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссия
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