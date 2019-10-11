Aurus собрал более 600 предзаказов, сообщил Мантуров

"Aurus уже более 600 предзаказов собрал... Активно начнем продавать в 2021 году", - сказал министр, добавив, что ожидает, что в 2020 году удастся реализовать порядка 50 машин в коммерческой продаже.

Aurus - это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться примерно от 10 миллионов рублей.