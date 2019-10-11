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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове дал признательные показания

11:15 11.10.2019 (обновлено: 11:57 11.10.2019)
83980
© РИА НовостиЦветы на месте убийства девочки в Саратове
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
© РИА Новости
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подозреваемый признался в убийстве девятилетней девочки в Саратове и назвал мотивы преступления, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По словам задержанного, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял замок и стал там жить.
"Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж", — рассказала Петренко.
Мужчина предположил, что помещение может принадлежать семье девочки, испугался разоблачения и убил ее, следует из показаний.
Следствию предстоит проверить эту версию. Но сама причастность задержанного к преступлению подтверждается, кроме его признания, камерами наружного наблюдения.
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове

Исчезновение ребенка

Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски.
В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На место выехали криминалисты центрального аппарата СК.
Источник в силовых структурах рассказал агентству, что у подозреваемого есть судимости за изнасилование, кражи и развратные действия.
СМИ писали, что после задержания полицейским пришлось вести мужчину через толпу, требовавшую самосуда. Сейчас обстановка в городе спокойная, уточнила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.
Опубликовано видео с места поисков вещей пропавшей в Саратове девочки
09:05РИА Новости
Опубликовано видео с места поисков убитой в Саратове девочки
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Обсудить 56
Убийство девочки в СаратовеСледственный комитет РФСаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Пожалуйста не сажайте его в тюрьму, отдайте его людям! Бумагу поберегите для томов других уголовных дел.
11 октября, 11:21
Товарищ Эксперт
14710208
А где же тюремная сага о том что делают с подобными преступниками в тюрьме? Они выходят и делают это снова и снова!
11 октября, 11:23
lltpr
11120602
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