Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове дал признательные показания

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подозреваемый признался в убийстве девятилетней девочки в Саратове и назвал мотивы преступления, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам задержанного, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял замок и стал там жить.

"Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж", — рассказала Петренко.

Мужчина предположил, что помещение может принадлежать семье девочки, испугался разоблачения и убил ее, следует из показаний.

Следствию предстоит проверить эту версию. Но сама причастность задержанного к преступлению подтверждается, кроме его признания, камерами наружного наблюдения.

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове

Исчезновение ребенка

Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски.

В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На место выехали криминалисты центрального аппарата СК.

Источник в силовых структурах рассказал агентству, что у подозреваемого есть судимости за изнасилование, кражи и развратные действия.