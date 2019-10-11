В результате ДТП в Казахстане четыре человека погибли, один травмирован

АЛМА-АТА, 11 окт - РИА Новости. Четыре человека скончались, еще один с травмами госпитализирован в результате дорожной аварии в Карагандинской области Казахстана, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

По данным полиции, ДТП произошло в четверг на автодороге Караганда - Темиртау.

"Тридцатилетний водитель автомашины BMW 528i, следуя в направлении Караганды, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет", - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП 21-летняя пассажир автомашины от полученных травм скончалась на месте, водитель и еще двое пассажиров скончались в центральной больнице Темиртау. Еще один 21-летний пассажир с различными травмами госпитализирован.