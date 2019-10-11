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РИА Новости

В результате ДТП в Казахстане четыре человека погибли, один травмирован

07:23 11.10.2019 (обновлено: 07:42 11.10.2019)
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 окт - РИА Новости. Четыре человека скончались, еще один с травмами госпитализирован в результате дорожной аварии в Карагандинской области Казахстана, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.
По данным полиции, ДТП произошло в четверг на автодороге Караганда - Темиртау.
"Тридцатилетний водитель автомашины BMW 528i, следуя в направлении Караганды, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет", - говорится в сообщении пресс-службы.
В результате ДТП 21-летняя пассажир автомашины от полученных травм скончалась на месте, водитель и еще двое пассажиров скончались в центральной больнице Темиртау. Еще один 21-летний пассажир с различными травмами госпитализирован.
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