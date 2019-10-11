Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном "Хагибис"

ТОКИО, 11 окт – РИА Новости. Премьер Японии Синдзо Абэ призвал правительство принять меры для обеспечения безопасности жителей в связи с приближением мощного тайфуна "Хагибис".

"Необходимо распространять оперативную и понятную информацию, принимать совместно с региональными администрациями меры предупреждающего характера, сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия населения", - приводит слова премьер-министра телеканал NHK.

Тайфун "Хагибис" идет на Японию с юго-востока и на выходных может обрушиться на побережье, затронув Токио. Авиакомпании уже сейчас объявили об отменен более 800 рейсов, железнодорожные компании одна за другой сообщают об остановке движения в субботу, перекрываются участки автодорог у побережья, столичные школы отменили занятия в субботу.

Метеорологи ожидают, что по мощности и масштабам возможного ущерба "Хагибис" сравним с тайфуном "Ида" (японское название – "Каногава"), который в 1958 году унес жизни 1269 человек.