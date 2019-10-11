В Госдуме обсудят присвоение статуса ветерана Великой Отечественной войны

80 лет с начала Второй мировой войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик намерен на ближайшем заседании нижней палаты российского парламента выйти с инициативой придать статус участника Великой Отечественной войны экипажам кораблей, участвовавших в послевоенной морской операции по разминированию советских портов и прибрежной зоны.

После окончания Великой Отечественной войны боевое траление производилось Балтийским, Северным, Тихоокеанским и Черноморским флотами, а также Волжской флотилией. За это время были обезврежены и уничтожены тысячи как немецких, так и советских мин и обеспечена безопасность плавания на входных и выходных фарватерах советских портов.

"Это касается матросов, старшин, мичманов и офицеров, призванных на военно-морской флот после октября 1945 года. Без боевого траления советские порты задыхались бы в условиях минной изоляции",- заявил РИА Новости Белик.

Он подчеркнул, что это была глобальная операция не только с военной точки зрения, но и с экономической. "Наши порты заработали. Люди, которые служили на тральных кораблях, не жалея себя, сутками ежеминутно подвергаясь опасности подрыва, уничтожали минные заграждения. Они выполнили поистине стратегическую задачу. Те из них, кто принимал участие в этой противоминной операции, но не участвовал в Великой Отечественной войне, я считаю, заслуживают статуса "участник Великой Отечественной войны", - отметил депутат.

Белик подчеркнул, что и сегодняшнее судоходство на морях и океанах, омывающих Россию, считается безопасным благодаря той военной операции, проведенной качественно и в сжатые сроки.