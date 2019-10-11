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РИА Новости

Пушков указал на ошибку Зеленского в сравнении Донбасса с Приднестровьем

01:40 11.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел неверную аналогию между Донбассом и Приднестровьем, поскольку жизнь а этих территориях значительно различается, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
"Зеленский видит сходство между Приднестровьем и Донбассом, но сходства нет и в помине. В Приднестровье никто не гибнет вот уже 17 лет. Никаких обстрелов, боевиков и ВС Молдавии вокруг. Граница открыта: люди свободно ездят в Молдавию. Жизнь там — мечта для растерзанного Донбасса", — написал российский сенатор, позже добавив поправку о том, что боевых действий между Молдавией и Приднестровьем нет уже 27 лет.
Он также предложил украинскому лидеру лично съездить в Приднестровье и посмотреть "своими глазами".
"Там в бронежилете и каске ходить не надо. Для Донбасса положение Приднестровья было бы огромным прогрессом", — заключил парламентарий.
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Ситуация на УкраинеДонбассСовет Федерации РФАлексей ПушковВладимир ЗеленскийМолдавияУкраинаВ мире
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