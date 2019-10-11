Пушков указал на ошибку Зеленского в сравнении Донбасса с Приднестровьем

"Там в бронежилете и каске ходить не надо. Для Донбасса положение Приднестровья было бы огромным прогрессом", — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский в ходе пресс-марафона выразил надежду на то, что конфликт в Донбассе не будет замороженным. По его словам, он бы не хотел, чтобы в стране "было Приднестровье или Абхазия". Кроме того, президент Украины заявил, что неподконтрольная Киеву территория Донбасса "фактически является Приднестровьем", и единственное отличие — в том, что на юго-востоке Украины "звучат выстрелы".