Пушков указал на ошибку Зеленского в сравнении Донбасса с Приднестровьем

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел неверную аналогию между Донбассом и Приднестровьем, поскольку жизнь а этих территориях значительно различается, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
"Зеленский видит сходство между Приднестровьем и Донбассом, но сходства нет и в помине. В Приднестровье никто не гибнет вот уже 17 лет. Никаких обстрелов, боевиков и ВС Молдавии вокруг. Граница открыта: люди свободно ездят в Молдавию. Жизнь там — мечта для растерзанного Донбасса", — написал российский сенатор, позже добавив поправку о том, что боевых действий между Молдавией и Приднестровьем нет уже 27 лет.
Он также предложил украинскому лидеру лично съездить в Приднестровье и посмотреть "своими глазами".
"Там в бронежилете и каске ходить не надо. Для Донбасса положение Приднестровья было бы огромным прогрессом", — заключил парламентарий.
Ранее Зеленский в ходе пресс-марафона выразил надежду на то, что конфликт в Донбассе не будет замороженным. По его словам, он бы не хотел, чтобы в стране "было Приднестровье или Абхазия". Кроме того, президент Украины заявил, что неподконтрольная Киеву территория Донбасса "фактически является Приднестровьем", и единственное отличие — в том, что на юго-востоке Украины "звучат выстрелы".
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