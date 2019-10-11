Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров вглубь Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

Он описал намерения США совместно с Турцией патрулировать зону примерно в 30 километров шириной на границе Сирии и Турции.

"Президент Эрдоган сказал президенту Трампу, что он не удовлетворен этим и будет действовать сам..., продвигаться на 30 километров до шоссе, которое идет с востока на запад из Ирака к Евфрату", - сказал высокопоставленный представитель госдепартамента.

Также, по его словам, Эрдоган заверил Трампа, что отныне Турция будет в одиночку нести ответственность за безопасность этом районе.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.