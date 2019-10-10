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РИА Новости

"Ты пьян, проспись": в Сети высмеяли предложения Порошенко по Донбассу

15:50 10.10.2019 (обновлено: 17:05 10.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter с юмором отнеслись к предложениям бывшего президента Украины Петра Порошенко по урегулированию конфликта в Донбассе.
Накануне Порошенко предложил помимо "формулы Штанймайера" реализовывать "формулу украинского мира", которая содержит семь шагов. По мнению политика, для урегулирования ситуации необходимо настаивать на принципах "сначала безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасность — к выборам".
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Кроме этого, мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный доступ ко всей неподконтрольной киевским властям территории и контролировать участок российско-украинской границы, проходящий через территории ДНР и ЛНР. Также Порошенко порекомендовал настаивать на введении миротворческого контингента ООН на всей территории Донбасса и восстановить на ней налогообложение в соответствии с украинским законодательством.
"Петро, тебе пора в тюрьму", — написал один из пользователей.
"К территории, оккупированной ВСУ, нацбатами и добробатами по твоему приказу и приказу Турчинова?" — задался вопросом другой комментатор.
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"Алексеевич, даже политику иногда нужно говорить правду. Без пафоса и без эмоций, но правду. К сожалению, вы это поздно поняли", — отметил автор одного из комментариев.
"А много чего говорил Петро за годы своего правления? За пять лет — ни шагу для прекращения войны. Только сегодня публикуют, что он подписывал и говорил на переговорах. "Валенком" прикидывается шоколадный заяц", — негодует пользователь Twitter.
Однако большая часть подписчиков все же выражала сомнение в трезвости и здравомыслии бывшего украинского лидера.
"Ты пьян, проспись", — отреагировал один из них.
"Сегодня Всемирный день психического здоровья!" — напомнил другой.
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Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в число шагов Киева по урегулированию ситуации в Донбассе войдет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе Минских соглашений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, в тексте Минских соглашений такого нет.
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Ситуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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