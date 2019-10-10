"Ты пьян, проспись": в Сети высмеяли предложения Порошенко по Донбассу

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter с юмором отнеслись к предложениям бывшего президента Украины Петра Порошенко по урегулированию конфликта в Донбассе.

Накануне Порошенко предложил помимо "формулы Штанймайера" реализовывать "формулу украинского мира", которая содержит семь шагов. По мнению политика, для урегулирования ситуации необходимо настаивать на принципах "сначала безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасность — к выборам".

Кроме этого, мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный доступ ко всей неподконтрольной киевским властям территории и контролировать участок российско-украинской границы, проходящий через территории ДНР и ЛНР. Также Порошенко порекомендовал настаивать на введении миротворческого контингента ООН на всей территории Донбасса и восстановить на ней налогообложение в соответствии с украинским законодательством.

"Петро, тебе пора в тюрьму", — написал один из пользователей.

"К территории, оккупированной ВСУ, нацбатами и добробатами по твоему приказу и приказу Турчинова?" — задался вопросом другой комментатор.

"Алексеевич, даже политику иногда нужно говорить правду. Без пафоса и без эмоций, но правду. К сожалению, вы это поздно поняли", — отметил автор одного из комментариев.

"А много чего говорил Петро за годы своего правления? За пять лет — ни шагу для прекращения войны. Только сегодня публикуют, что он подписывал и говорил на переговорах. "Валенком" прикидывается шоколадный заяц", — негодует пользователь Twitter.

Однако большая часть подписчиков все же выражала сомнение в трезвости и здравомыслии бывшего украинского лидера.

"Ты пьян, проспись", — отреагировал один из них.

"Сегодня Всемирный день психического здоровья!" — напомнил другой.

В начале месяца контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", которая предполагает вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.