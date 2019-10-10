Эксперт назвал самые востребованные профессии в сфере переработки отходов

ГУБКИН (Белгородская обл.), 10 окт - РИА Новости. Востребованность профессий, связанных с переработкой отходов, в России в ближайшие годы значительно возрастет, особенно это касается инженеров, сообщил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин на открытии комплекса по сортировке отходов под Белгородом.

"Специалисты-сортировщики, водители мусоровозов, операторы станций компостирования... конструкторы, инженеры, проектировщики, операторы сортировочных линий, конвейеров, сепараторов", - перечислил Губайдуллин.

Он уточнил, что, если ориентироваться на заложенные нацпроект "Экология" цели, к 2024 году будет построено более 200 комплексов сортировки отходов с занятостью около 20 тысяч человек. Количество рабочих мест может увеличиться до 100 тысяч с учётом развития отрасли переработки, считает собеседник.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день в России не развита система подготовки соответствующих кадров, хотя сортировка и переработка отходов - отрасли наукоёмкие и специфические.