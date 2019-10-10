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РИА Новости

Эксперт назвал самые востребованные профессии в сфере переработки отходов

15:09 10.10.2019 (обновлено: 15:10 10.10.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Lars Plougmann / Our garbage truck friendsМусоровоз
Мусоровоз
CC BY-SA 2.0 / Lars Plougmann / Our garbage truck friends
Мусоровоз. Архивное фото
ГУБКИН (Белгородская обл.), 10 окт - РИА Новости. Востребованность профессий, связанных с переработкой отходов, в России в ближайшие годы значительно возрастет, особенно это касается инженеров, сообщил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин на открытии комплекса по сортировке отходов под Белгородом.
"Специалисты-сортировщики, водители мусоровозов, операторы станций компостирования... конструкторы, инженеры, проектировщики, операторы сортировочных линий, конвейеров, сепараторов", - перечислил Губайдуллин.
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Он уточнил, что, если ориентироваться на заложенные нацпроект "Экология" цели, к 2024 году будет построено более 200 комплексов сортировки отходов с занятостью около 20 тысяч человек. Количество рабочих мест может увеличиться до 100 тысяч с учётом развития отрасли переработки, считает собеседник.
Эксперт добавил, что на сегодняшний день в России не развита система подготовки соответствующих кадров, хотя сортировка и переработка отходов - отрасли наукоёмкие и специфические.
Первичным проектированием комплекса под Белгородом занималась немецкая компания, потому что в России не было специалистов с соответствующим опытом и квалификацией. Инвестором проекта выступила российская компания "Флагман". Мощность комплекса составляет более 100 тысяч тонн в год, пропускная способность - 35 тысяч тонн отходов в час, 25% отходов, попадающих на сортировку, отправляется на вторичное использование.
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