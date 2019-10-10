Эрдоган гарантировал, что ИГ* не возродится после турецкой операции в Сирии

АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* не сможет возродиться после турецкой военной операции в Сирии, пленные боевики не будут выпущены из тюрем, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Сейчас нас спрашивают, что мы будем делать с пленными боевиками ИГ*. После того, как будет получен контроль над регионом, нужно будет убедиться в том, что ИГ* не сможет там больше действовать. А дальше поступим так, как нужно: кого нужно будет посадить – посадим, а иностранных боевиков, которых примут их собственные страны, отправим туда. ИГ* больше не сможет вести никакую деятельность в регионе, я хочу это гарантировать", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
По его словам, Турция больше других стран пострадала от ИГ*. "У нас задержано 17 тысяч членов ИГ*, большинство из которых не являются турками. Из 155 стран запрещен въезд в страну 77 тысячам человек, 7,6 тысячи выдворены из страны", - добавил он.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.