Эрдоган гарантировал, что ИГ* не возродится после турецкой операции в Сирии

"Сейчас нас спрашивают, что мы будем делать с пленными боевиками ИГ*. После того, как будет получен контроль над регионом, нужно будет убедиться в том, что ИГ* не сможет там больше действовать. А дальше поступим так, как нужно: кого нужно будет посадить – посадим, а иностранных боевиков, которых примут их собственные страны, отправим туда. ИГ* больше не сможет вести никакую деятельность в регионе, я хочу это гарантировать", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.