Минкомсвязи продолжит мониторинг итогов после перехода на "цифру"

"Система работает следующим образом: месяц с момента отключения работают штабы, работает ежедневный мониторинг, по каждому региону в WhatsApp есть группа, где, если что-то происходит, сразу появляется сообщение. Мы пофамильно и поадресно знаем каждую проблему. Субъекты все социальные вопросы держат на контроле. Опыт первого, второго и третьего этапа подключения показывает, что этого достаточно", - рассказал Волин на заседании комиссии по цифровизации телевидения в Совете Федерации.