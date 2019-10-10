Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T13:20Z
https://ria.ru/20191010/1559622769.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154260/38/1542603819_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_460d670b7dc0dcc2f8a53f9e3dde5887.jpg
РИА Новости

Минкомсвязи продолжит мониторинг итогов после перехода на "цифру"

13:20 10.10.2019
90
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТелевизионная приставка для приема спутникового телевидения
Телевизионная приставка для приема спутникового телевидения
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Минкомсвязи продолжит проверку результатов четвертого этапа перехода на цифровое телевидение на протяжении еще одного месяца, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
Переход на цифровое телевидение в России завершается 14 октября. Вместе с установкой оборудования для интернета в поселениях смонтировали аппаратуру, которая обеспечит пользователей мобильной связью и интернетом на телефонах.
"Система работает следующим образом: месяц с момента отключения работают штабы, работает ежедневный мониторинг, по каждому региону в WhatsApp есть группа, где, если что-то происходит, сразу появляется сообщение. Мы пофамильно и поадресно знаем каждую проблему. Субъекты все социальные вопросы держат на контроле. Опыт первого, второго и третьего этапа подключения показывает, что этого достаточно", - рассказал Волин на заседании комиссии по цифровизации телевидения в Совете Федерации.
Четвертый этап цифровизации телевидения включает такие регионы, как Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Оренбургская, Челябинская области, Севастополь, Забайкальский край и так далее.
Как перейти на цифровое ТВ
13 февраля, 12:40РИА Новости
Переход на цифровое телевидениеВ 2019 году Россия перейдет на цифровое телевидение. Что нужно сделать, чтобы не остаться без привычных каналов, — в инфографике Ria.ru
000000
Обсудить 0
Переход на цифровое телевидениеМинкомсвязьАлексей ВолинСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Челябинская область готова к переходу на цифровое телевидение
РИА
Новости
Переход с аналогового на цифровое телевещание
В России число семей без цифрового ТВ сократится до 20 тысяч к концу года
ТВ-пульт
В Калужской области рассказали о горячей линии по переходу на "цифру"
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
Запасы ТВ-приставок для перехода на "цифру" в разы превышают спрос
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
Медведев призвал продвигать в Госдуму проект о защите инвестиций
Пульт от телевизора
Бесплатный доступ к цифровому телевидению получили 98,4% россиян
Чита
В Забайкалье завершаются работы по подключению к цифровому вещанию
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд отменит около тысячи устаревших нормативных актов
ТВ-пульт
Около 350 волонтеров помогли жителям Калужской области настроить "цифру"
Младенец в роддоме
Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
Молодой человек работает за компьютером
Роскомнадзор поддержал проект о значимых информресурсах
Цифровое телевещание
В Петербурге приняли более семи тысяч звонков по вопросам о "цифре"
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Более двух тысяч волонтеров помогают жителям Петербурга перейти на "цифру"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния