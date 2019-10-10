Минкомсвязи продолжит мониторинг итогов после перехода на "цифру"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Минкомсвязи продолжит проверку результатов четвертого этапа перехода на цифровое телевидение на протяжении еще одного месяца, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
Переход на цифровое телевидение в России завершается 14 октября. Вместе с установкой оборудования для интернета в поселениях смонтировали аппаратуру, которая обеспечит пользователей мобильной связью и интернетом на телефонах.
"Система работает следующим образом: месяц с момента отключения работают штабы, работает ежедневный мониторинг, по каждому региону в WhatsApp есть группа, где, если что-то происходит, сразу появляется сообщение. Мы пофамильно и поадресно знаем каждую проблему. Субъекты все социальные вопросы держат на контроле. Опыт первого, второго и третьего этапа подключения показывает, что этого достаточно", - рассказал Волин на заседании комиссии по цифровизации телевидения в Совете Федерации.
Четвертый этап цифровизации телевидения включает такие регионы, как Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Оренбургская, Челябинская области, Севастополь, Забайкальский край и так далее.