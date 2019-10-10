Опубликовано видео с места аварийной посадки военного Ан-12 в Екатеринбурге

На кадрах видно, как самолет "лежит на брюхе" на взлетно-посадочной полосе.
Инцидент произошел в четверг утром. При приземлении воздушное судно загорелось, но огонь удалось потушить. Отмечается, что пострадавших нет.
В пресс-cлужбе Центрального военного округа рассказали, что причиной ЧП мог стать невыход шасси. Работа аэропорта приостановлена.
Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, созданный АНТК имени Антонова. Предназначен для перевозки крупных грузов. Конструкция предусматривает не только классическую доставку, но и парашютное десантирование.
По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и аварий были потеряны 239 самолетов Ан-12, в этих происшествиях погибло 1890 человек.
Последний случай произошел на прошлой неделе во Львове, жертвами аварийной посадки машины стали пять человек.