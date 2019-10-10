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РИА Новости

Опубликовано видео с места аварийной посадки военного Ан-12 в Екатеринбурге

11:51 10.10.2019 (обновлено: 08:58 11.10.2019)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. YouTube-канал "360" опубликовал видео с военно-транспортным Ан-12 после аварийной посадки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
На кадрах видно, как самолет "лежит на брюхе" на взлетно-посадочной полосе.
Инцидент произошел в четверг утром. При приземлении воздушное судно загорелось, но огонь удалось потушить. Отмечается, что пострадавших нет.
В пресс-cлужбе Центрального военного округа рассказали, что причиной ЧП мог стать невыход шасси. Работа аэропорта приостановлена.
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В аэропорту Екатеринбурга задержали рейсы из-за аварийной посадки Ан-12
Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, созданный АНТК имени Антонова. Предназначен для перевозки крупных грузов. Конструкция предусматривает не только классическую доставку, но и парашютное десантирование.
По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и аварий были потеряны 239 самолетов Ан-12, в этих происшествиях погибло 1890 человек.
Последний случай произошел на прошлой неделе во Львове, жертвами аварийной посадки машины стали пять человек.
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Аварийная посадка Ан-12 в ЕкатеринбургеКольцово (аэропорт)Ан-12ЕкатеринбургПроисшествия
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СССергей Смирнов
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