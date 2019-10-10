В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Предварительно, пострадавших нет", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что при приземлении воздушное судно загорелось, но огонь удалось ликвидировать.
Причиной ЧП мог стать невыход шасси, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Работа аэропорта приостановлена. Для выяснения всех обстоятельств случившегося создали специальную комиссию.
Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, созданный АНТК имени Антонова. Предназначен для перевозки крупных грузов. Конструкция предусматривает не только классическую доставку, но и парашютное десантирование.
По данным сайта Aviation Safety Network по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и аварий были потеряны 239 самолетов Ан-12, в этих происшествиях погибло 1890 человек.
Последний случай произошел на прошлой неделе во Львове, жертвами аварийной посадки машины стали пять человек.