В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12

Он добавил, что при приземлении воздушное судно загорелось, но огонь удалось ликвидировать.

Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, созданный АНТК имени Антонова. Предназначен для перевозки крупных грузов. Конструкция предусматривает не только классическую доставку, но и парашютное десантирование.

По данным сайта Aviation Safety Network по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и аварий были потеряны 239 самолетов Ан-12, в этих происшествиях погибло 1890 человек.