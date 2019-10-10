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РИА Новости

В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12

10:17 10.10.2019 (обновлено: 08:58 11.10.2019)
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© Фото : Е1Аварийная посадка самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Аварийная посадка самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
© Фото : Е1
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Предварительно, пострадавших нет", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что при приземлении воздушное судно загорелось, но огонь удалось ликвидировать.
Причиной ЧП мог стать невыход шасси, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Работа аэропорта приостановлена. Для выяснения всех обстоятельств случившегося создали специальную комиссию.
Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, созданный АНТК имени Антонова. Предназначен для перевозки крупных грузов. Конструкция предусматривает не только классическую доставку, но и парашютное десантирование.
По данным сайта Aviation Safety Network по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и аварий были потеряны 239 самолетов Ан-12, в этих происшествиях погибло 1890 человек.
Последний случай произошел на прошлой неделе во Львове, жертвами аварийной посадки машины стали пять человек.
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Аварийная посадка Ан-12 в ЕкатеринбургеАн-12КольцовоМоскваЕкатеринбургПроисшествия
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