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РИА Новости

Зеленский не видит изменений в отношениях Вашингтона и Киева

11:40 10.10.2019
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© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что не видит изменений во внешней политике США в отношении Украины и не думает, что они будут.
"Мы рассчитываем на поддержку США и, в том числе, на поддержку президента США Дональда Трампа. То, что происходит во внутренней политике (США – ред.), я не хочу это комментировать, это вопрос внутренней политики, в международных отношениях я не вижу изменений к нам (в отношении к Украине – ред.)",- сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом украинский президент не думает, что будут какие-то изменения в отношениях между Киевом и Вашингтоном, "а если будут изменения, мы об этом узнаем из Twitter (Трампа – ред.)".
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