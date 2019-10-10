Дагестанские предприниматели сотворили "экономическое чудо", пишет Forbes

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Индивидуальные предприниматели из Дагестана оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России и тем самым сотворили "экономическое чудо", пишет журнал Индивидуальные предприниматели из Дагестана оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России и тем самым сотворили "экономическое чудо", пишет журнал Forbes

В прошлом году доход дагестанских предпринимателей составил в среднем 19,6 миллиона рублей. При этом в Сахалинской области (второе место в рейтинге) он равнялся 10,3 миллиона рублей, а в Москве — 6,4 миллиона.

Росстат объясняет такие цифры спецификой региона. Многие крупные магазины и супермаркеты оформлены как индивидуальные предприниматели.