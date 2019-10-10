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РИА Новости

Дагестанские предприниматели сотворили "экономическое чудо", пишет Forbes

11:01 10.10.2019 (обновлено: 15:14 10.10.2019)
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© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Индивидуальные предприниматели из Дагестана оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России и тем самым сотворили "экономическое чудо", пишет журнал Forbes.
В прошлом году доход дагестанских предпринимателей составил в среднем 19,6 миллиона рублей. При этом в Сахалинской области (второе место в рейтинге) он равнялся 10,3 миллиона рублей, а в Москве — 6,4 миллиона.
Росстат объясняет такие цифры спецификой региона. Многие крупные магазины и супермаркеты оформлены как индивидуальные предприниматели.
На такие компании приходится половина всей розничной торговли Дагестана, говорится в ответе Росстата. Еще 35 процентов обеспечивают ярмарки и работающие на них ИП.
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