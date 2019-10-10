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РИА Новости

В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе

09:51 10.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПредприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
УФА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты водоканалов башкирского Благовещенска и Уфы ежечасно контролируют нормативы питьевой воды после розлива сточных вод на предприятии "Полиэф" из-за обрушения резервуара.
В среду вечером на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, и часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУ МЧС по Башкирии, из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн жидкости. Ведомство отмечало, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод. Утром 10 октября спасатели сообщили о локализации аварии, более 260 человек ликвидируют последствия ЧП.
Предприятие ОАО Полиэф в г. Благовещенске.
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"Ведем контроль питьевой воды, анализы соответствуют санитарным требованиям. На время ликвидации ЧП на заводе создали специальный график отбора питьевой воды в Благовещенске. Река Изяк, куда могли попасть сточные воды завода, находится намного ниже городского водозабора, поэтому опасности загрязнения нет", - пояснили РИА Новости в водоканале Благовещенска.
После ЧП на "Полиэфе" уфимский водоканал ежечасно начал делать анализы питьевой воды, размещая их результаты на своем сайте.
"Лаборатории "Уфаводоканала" ежечасно контролируют качество питьевой воды по 105 показателям. Полученные результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды соответствуют нормативным требованиям", - сообщили агентству в "Уфаводоканале", отметив, что предприятие организовало контролирующие меры не из-за опасности загрязнения воды, а для спокойствия горожан.
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