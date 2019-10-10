В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе

УФА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты водоканалов башкирского Благовещенска и Уфы ежечасно контролируют нормативы питьевой воды после розлива сточных вод на предприятии "Полиэф" из-за обрушения резервуара.

В среду вечером на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, и часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУ МЧС по Башкирии, из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн жидкости. Ведомство отмечало, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод. Утром 10 октября спасатели сообщили о локализации аварии, более 260 человек ликвидируют последствия ЧП.

"Ведем контроль питьевой воды, анализы соответствуют санитарным требованиям. На время ликвидации ЧП на заводе создали специальный график отбора питьевой воды в Благовещенске. Река Изяк, куда могли попасть сточные воды завода, находится намного ниже городского водозабора, поэтому опасности загрязнения нет", - пояснили РИА Новости в водоканале Благовещенска.

После ЧП на "Полиэфе" уфимский водоканал ежечасно начал делать анализы питьевой воды, размещая их результаты на своем сайте.