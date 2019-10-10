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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Денис Мацуев даст благотворительный концерт в честь героев Ржевской битвы

01:13 10.10.2019
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© РИА НовостиПианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев
© РИА Новости
Пианист Денис Мацуев. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) и Денис Мацуев проведут в московском Концертном зале имени Чайковского благотворительный концерт "Героям Ржева посвящается", сообщили в пресс-службе филармонии.
Сообщается, что собранные от продажи билетов средства перечислят на создание Ржевского мемориала Советскому солдату.
В программе - Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфония №5 Петра Чайковского. Солист – Денис Мацуев, за дирижерским пультом – Александр Сладковский.
Проект установки Ржевского мемориального комплекса реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры РФ и правительства Тверской области. Памятник возводится на месте кровопролитных боев 1942-43 годов подо Ржевом в память обо всех советских солдатах. Мемориал, который создается по инициативе ветеранов, станет одним из самых масштабных в России и Европе, его открытие станет одним из ключевых событий празднования 75-летия Победы.
Переправа через водный рубеж под Ржевом. 375-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Н.А.Соколова. Северо-Западный фронт 1942 год
11 февраля 2015, 12:25Радио Sputnik
Цена победы в Ржевской битвеНесмотря на общие неудачи Красной армии в районе ржевско-вяземского выступа, ратный труд миллионов солдат – неоценимый вклад в дело Великой Победы. Линия фронта была отодвинута от Москвы, а фашисты так и не получили под Сталинградом подкрепления.
Мемориал создается на народные пожертвования. Ранее к сбору средств присоединился Большой театр, перечислив пожертвование от продажи билетов на спектакль "Лебединое озеро".
Российский национальный молодежный симфонический оркестр уже исполнял Третий концерт Рахманинова с Мацуевым, который высоко оценил игру молодого коллектива. Не впервые оркестр встречается и с маэстро Сладковским, с которым выступал на фестивале "Звезды на Байкале".
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80 лет с начала Второй мировой войныБольшой театрМемориалДенис МацуевПетр ЧайковскийСергей РахманиновРоссия
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