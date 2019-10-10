Денис Мацуев даст благотворительный концерт в честь героев Ржевской битвы

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) и Денис Мацуев проведут в московском Концертном зале имени Чайковского благотворительный концерт "Героям Ржева посвящается", сообщили в пресс-службе филармонии.

Сообщается, что собранные от продажи билетов средства перечислят на создание Ржевского мемориала Советскому солдату.

В программе - Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфония №5 Петра Чайковского. Солист – Денис Мацуев, за дирижерским пультом – Александр Сладковский.

Проект установки Ржевского мемориального комплекса реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры РФ и правительства Тверской области. Памятник возводится на месте кровопролитных боев 1942-43 годов подо Ржевом в память обо всех советских солдатах. Мемориал, который создается по инициативе ветеранов, станет одним из самых масштабных в России и Европе, его открытие станет одним из ключевых событий празднования 75-летия Победы.

Мемориал создается на народные пожертвования. Ранее к сбору средств присоединился Большой театр, перечислив пожертвование от продажи билетов на спектакль "Лебединое озеро".