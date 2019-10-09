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РИА Новости

Живший на 3,5 тысячи рублей депутат прокомментировал видео о ценах в Киеве

23:54 09.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДепутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Архивное фото
САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Продукты в России в целом дешевле, чем на Украине, ввиду разных экономических условий, заявил РИА Новости в среду депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, комментируя ролик в YouTube, в котором сравниваются цены в Саратове и Киеве.
Ранее в YouTube был опубликован ролик, из которого следует, что основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине. Съемки проводились в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве. Так, минимальная стоимость килограмма картофеля в Киеве составляет 14 гривен (почти 39 рублей), что более чем втрое больше, чем в Саратове. Макароны в саратовском "Ашане" стоят от 50 рублей, в киевском - 42,53 гривны (111 рублей). Цена литра молока в Саратове начинается от 41,9 рубля, в Киеве - от 18,16 гривны (47,8 рубля).
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"В целом продукты в России дешевле в силу того, что разные стартовые экономические условия (в двух странах)", - заявил Бондаренко, который год назад месяц питался на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, которая выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково".
По мнению депутата, уровень благосостояния россиян по сравнению с гражданами Украины и других стран постсоветского пространства объективно должен быть выше.
При этом он считает, что и в России многие отказывают себе в одежде, отдыхе. Как отметил собеседник агентства, саратовские цены на продукты недоступны многим категориям, в том числе многодетным семьям и работникам, получающим зарплаты в 15-20 тысяч рублей.
"Как правило, гражданам доступны именно те продукты, которые наиболее дешевые, и качество, соответственно, у них наиболее низкое", - сказал он.
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