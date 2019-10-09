Сирийские СМИ сообщили об ударе турецких ВС по дамбе в провинции Эль-Хасаке

БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Турецкая армия наносит удары по дамбе "Мансура" в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленный против Рабочей партии Курдистан и группировки "Исламское государство"*.

"Турция бомбит дамбу Мансура в районе города Малькия в провинции Эль-Хасаке. (Водохранилище) снабжает пресной водой 2 миллиона населения", - отмечает телеканал.

Сирийское гостелевидение информирует, что турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-Эль-Айн на северо-западе провинции Эль-Хасаке, также атакам подверглась деревня Аль-Маджрафа и позиции "Сирийских демократических сил" в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.