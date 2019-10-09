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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские СМИ сообщили об ударе турецких ВС по дамбе в провинции Эль-Хасаке

19:21 09.10.2019 (обновлено: 20:33 09.10.2019)
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© Sputnik Türkiye / Hikmet DurgunТурецкая военная техника
Турецкая военная техника
© Sputnik Türkiye / Hikmet Durgun
Турецкая военная техника. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Турецкая армия наносит удары по дамбе "Мансура" в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленный против Рабочей партии Курдистан и группировки "Исламское государство"*.
"Турция бомбит дамбу Мансура в районе города Малькия в провинции Эль-Хасаке. (Водохранилище) снабжает пресной водой 2 миллиона населения", - отмечает телеканал.
Сирийское гостелевидение информирует, что турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-Эль-Айн на северо-западе провинции Эль-Хасаке, также атакам подверглась деревня Аль-Маджрафа и позиции "Сирийских демократических сил" в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСирийский КурдистанВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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