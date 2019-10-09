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РИА Новости
Война в Сирии

В Совфеде прокомментировали начало операции турецких ВС на севере Сирии

16:27 09.10.2019 (обновлено: 16:46 09.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия не будет втягиваться в конфликт Турции и Сирии, российские вооружённые силы находятся на сирийской территории с другой целью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Россия точно не будет втягиваться, это не наш конфликт. Российские вооружённые силы находятся на сирийской территории не для этого, их цель - содействие в освобождении Сирии от международного терроризма", - заявил Джабаров.
Он отметил, что российским вооружённым базам в САР операция Турции не угрожает - они находятся в другой части страны.
Российский военный контингент в САР находится по приглашению законного сирийского правительства.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВладимир ДжабаровСовет Федерации РФТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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