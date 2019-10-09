В Совфеде прокомментировали начало операции турецких ВС на севере Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия не будет втягиваться в конфликт Турции и Сирии, российские вооружённые силы находятся на сирийской территории с другой целью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Россия точно не будет втягиваться, это не наш конфликт. Российские вооружённые силы находятся на сирийской территории не для этого, их цель - содействие в освобождении Сирии от международного терроризма", - заявил Джабаров.
Он отметил, что российским вооружённым базам в САР операция Турции не угрожает - они находятся в другой части страны.
Российский военный контингент в САР находится по приглашению законного сирийского правительства.