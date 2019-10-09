В Совфеде рассказали о пользе деанонимизации интернет-пользователей

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Анонимность интернет-пользователей предоставляет широкие возможности для совершения преступлений, доказательство тому - рост противоправных деяний, совершаемых в интернете, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Во вторник Клишасом и группой сенаторов в Госдуму был внесен законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.

"Анонимность интернет-пользователей предоставляет широкие возможности для противоправных деяний, что является предпосылкой для роста противоправных деяний, совершаемых во всемирной сети. Так, по данным ВЦИОМ, жертвами интернет-мошенников уже стали около трети россиян. Специалисты прогнозируют рост количества таких случаев", - сказал Клишас.

По его словам, внесенный законопроект является последовательным шагом по обеспечению безопасного интернета.

"Одной из основных задач, которую также необходимо решить в ближайшее время, – это деанонимизация пользователей интернетом. Только при наличии условий для деанонимизации пользователей возможно установить лицо, виновное в совершении противоправных действий в интернете, и привлечь его к ответственности", - отметил глава комитета.