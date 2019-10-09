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РИА Новости

В Совфеде рассказали о пользе деанонимизации интернет-пользователей

15:44 09.10.2019 (обновлено: 15:45 09.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Анонимность интернет-пользователей предоставляет широкие возможности для совершения преступлений, доказательство тому - рост противоправных деяний, совершаемых в интернете, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Во вторник Клишасом и группой сенаторов в Госдуму был внесен законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.
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"Анонимность интернет-пользователей предоставляет широкие возможности для противоправных деяний, что является предпосылкой для роста противоправных деяний, совершаемых во всемирной сети. Так, по данным ВЦИОМ, жертвами интернет-мошенников уже стали около трети россиян. Специалисты прогнозируют рост количества таких случаев", - сказал Клишас.
По его словам, внесенный законопроект является последовательным шагом по обеспечению безопасного интернета.
"Одной из основных задач, которую также необходимо решить в ближайшее время, – это деанонимизация пользователей интернетом. Только при наличии условий для деанонимизации пользователей возможно установить лицо, виновное в совершении противоправных действий в интернете, и привлечь его к ответственности", - отметил глава комитета.
По его словам, одной из основных целей законодательной деятельности в сфере информационных отношений является создание эффективных механизмов пресечения и противодействия нарушению прав с использованием интернета.
Читайте полный текст интервью с Андреем Клишасом >>
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