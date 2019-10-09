Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T17:37Z
https://ria.ru/20191009/1559587115.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155895/40/1558954078_660:409:2846:1639_1036x0_80_0_0_a2571bafc03603c634cb6d93a81a9053.jpg
РИА Новости

"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа

15:25 09.10.2019 (обновлено: 17:37 09.10.2019)
18222
© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА,9 окт — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
Президент Владимир Путин 2 октября завил о готовности России продлить действующий контракт на прокачку голубого топлива, если не удастся договориться о новом соглашении, которое соответствовало бы европейским правилам. Глава Министерства энергетики Александр Новак позднее пояснил, что при продлении старого соглашения ряд технических параметров может измениться, поскольку поменялась ситуация на рынке.
Логотип энергетической компании Газпром
25 сентября, 08:00РИА Новости
Все или ничего: "Нафтогаз" пошел ва-банк против "Газпрома"
"Мне тяжело представить, почему новой компании, почему украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию — и мы ее занимаем, — что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", — заявил Коболев на "V украинском газовом форуме".
Он добавил, что украинская сторона передала российской компании проект межоператорского соглашения по вопросу присоединения сетей. По его словам, после подписания документа начнется обсуждения доступных мощностей, возможных сроков и тарифов.
"Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты", — отметил Коболев.
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
2 октября, 08:00РИА Новости
"Нафтогаз" признал проблемы с газоснабжением и обещает холодную зиму
Премьер-министр Алексей Гончарук также выступил против продления транзитного соглашения с Россией сроком на один год. По его словам, Киеву необходимо достичь нового долгосрочного контракта.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев успеет до конца года имплементировать нормы ЕС, требующиеся для подписания нового соглашения по транзиту. По его мнению, в продлении действующего контракта не будет необходимости.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о транзите газа после 2019 года. Очередной раунд консультаций запланирован на 28 октября.
Зависимость стран Европы от российского газа
26 апреля 2018, 13:14РИА Новости
Зависимость стран Европы от российского газаКакую долю от общего потребления газа европейскими странами составляет российское голубое топливо – в инфографике Ria.ru.
1613720439
Обсудить 13
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Не хотите как хотите. Ничего не будет!
9 октября, 15:26
Арсений Понфиленко
7230001
...тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем,.. Коболев, уже весь мир давно знает, какую позицию окраина занимает, где и локти участвуют и колени )))
9 октября, 15:41
БАБорис Андреев
14160000
Рекомендуем
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
РИА
Новости
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Украинские военные
СМИ: украинских националистов пропустили в район отвода сил в Донбассе
Лента
новостей
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных
Министерство обороны Украины
В Минобороны Украины заявили о минометном обстреле в районе Золотого
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
Сирийские курды заявили, что рассчитывают на помощь армии САР
В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о "спецподразделениях ГРУ"
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
В Индонезии Ми-35П снес декорации во время парада скрин
В Индонезии Ми-35 снес декорации во время парада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
17:24Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
Лента новостейМолния