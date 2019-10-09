"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа

МОСКВА,9 окт — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".

Президент Владимир Путин 2 октября завил о готовности России продлить действующий контракт на прокачку голубого топлива, если не удастся договориться о новом соглашении, которое соответствовало бы европейским правилам. Глава Министерства энергетики Александр Новак позднее пояснил, что при продлении старого соглашения ряд технических параметров может измениться, поскольку поменялась ситуация на рынке.

"Мне тяжело представить, почему новой компании, почему украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию — и мы ее занимаем, — что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", — заявил Коболев на "V украинском газовом форуме".

Он добавил, что украинская сторона передала российской компании проект межоператорского соглашения по вопросу присоединения сетей. По его словам, после подписания документа начнется обсуждения доступных мощностей, возможных сроков и тарифов.

"Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты", — отметил Коболев.

Премьер-министр Алексей Гончарук также выступил против продления транзитного соглашения с Россией сроком на один год. По его словам, Киеву необходимо достичь нового долгосрочного контракта.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев успеет до конца года имплементировать нормы ЕС, требующиеся для подписания нового соглашения по транзиту. По его мнению, в продлении действующего контракта не будет необходимости.