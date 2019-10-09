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РИА Новости

Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна до 118-120 миллионов тонн

14:58 09.10.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ повысил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году до 118-120 миллионов тонн, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"Уже намолочено более 115 миллионов тонн зерна. Мы изначально говорили о том, что прогноз по сбору урожая в этом году составит 118 миллионов тонн, может быть, даже несколько больше. Сейчас можно говорить, что до 120 миллионов тонн мы можем дотянуть", - сказал Патрушев в кулуарах Первого международного агропромышленного форума.
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По его словам, сбор пшеницы ожидается на уровне 78 миллионов тонн.
Ранее Минсельхоз сообщал, что урожай зерна в текущем году может составить 115-118 миллионов тонн.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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