Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна до 118-120 миллионов тонн

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ повысил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году до 118-120 миллионов тонн, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"Уже намолочено более 115 миллионов тонн зерна. Мы изначально говорили о том, что прогноз по сбору урожая в этом году составит 118 миллионов тонн, может быть, даже несколько больше. Сейчас можно говорить, что до 120 миллионов тонн мы можем дотянуть", - сказал Патрушев в кулуарах Первого международного агропромышленного форума.
По его словам, сбор пшеницы ожидается на уровне 78 миллионов тонн.
Ранее Минсельхоз сообщал, что урожай зерна в текущем году может составить 115-118 миллионов тонн.