Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна до 118-120 миллионов тонн

"Уже намолочено более 115 миллионов тонн зерна. Мы изначально говорили о том, что прогноз по сбору урожая в этом году составит 118 миллионов тонн, может быть, даже несколько больше. Сейчас можно говорить, что до 120 миллионов тонн мы можем дотянуть", - сказал Патрушев в кулуарах Первого международного агропромышленного форума.