Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T14:53Z
https://ria.ru/20191009/1559584901.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153003/96/1530039671_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_36eeeccef4c84902b3199cc16f418191.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Более 2 млн кв м жилья введут в строй в Ленобласти до конца года

14:53 09.10.2019
22
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости. До конца года в Ленинградской области будут введены в строй более двух миллионов квадратных метров жилья - это стало возможным благодаря переходу строительных компаний региона на так называемое проектное финансирование, сообщил заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин.

"В Ленинградской области с января по сентябрь введены 1,618 миллиона квадратных метров жилья. Мы проанализировали проекты на вводе и можем с уверенностью сказать, что до конца года выходим на цифру свыше 2 миллионов квадратных метров — это наш план и вполне равновесная цифра по вводу жилой недвижимости", — заявил Москвин на проходящем в Петербурге Международном жилищном конгрессе.

Он отметил, что в Ленинградской области 110 застройщиков строят около шести миллионов квадратных метров жилья по 159 разрешениям на строительство. Всего заключены 47,3 тысячи договоров долевого участия. По 138 разрешениям, это 88%, застройщики могут строить по старым правилам.
"Из оставшихся 21 проектов четыре будут завершаться с помощью проектного финансирования, часть из застройщиков продолжает переговоры с банками, половина - и так уже проблемные проекты. В конце года должна закончится пауза, связанная с прохождением застройщиками реформенного периода и, мы ожидаем вывод новых проектов по новым правилам с эскроу, проектным финансированием", - резюмировал он.
Строительство многоэтажных домов
13:30РИА Недвижимость
Вы согласны, что жилье в России сейчас доступнее, чем когда бы то ни было?
000100
Обсудить 0
Ленинградская областьЛенинградская областьЭкономика
Рекомендуем
Шприц
Четверти жителей Липецкой области сделали прививки от гриппа
РИА
Новости
Глава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР представил экспозицию республики на "Золотой осени"
Президент общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств Александр Шлычков
WEKAF представила планы по развитию своего искусства в России
Nirvana на Unplugged In New York
Гитару и кофту Курта Кобейна выставят на аукционе
Лента
новостей
Лидер квантовых технологий Кристофер Монро оценил VR-проект РИА Новости
"Россия сегодня" примет участие в XIV Московском фестивале NAUKA 0+
Посетители на площадке фестиваля Золотая осень на Красной площади
Липчанам на выставке "Золотая осень 2019" вручили государственные награды
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019 году
Продажа экологически чистых продуктов
Минсельхоз разрабатывает бренд для продуктов с улучшенными эко-параметрами
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
К концу года доходы бюджета Вологодчины выросли на 13 млрд рублей
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ одобрил ужесточение наказания за нарушения при организации отдыха детей
Поврежденный памятник жертвам радиационных аварий и катастроф в Колпино, Ленинградская область. 9 октября 2019
В пригороде Петербурга повредили памятник жертвам радиационных аварий
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
В Иране обнаружили крупное газовое месторождение
Чай
Китаист рассказала о росте интереса россиян к культуре и языку Поднебесной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
Лента новостейМолния