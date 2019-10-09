Более 2 млн кв м жилья введут в строй в Ленобласти до конца года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости. До конца года в Ленинградской области будут введены в строй более двух миллионов квадратных метров жилья - это стало возможным благодаря переходу строительных компаний региона на так называемое проектное финансирование, сообщил заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин.

"В Ленинградской области с января по сентябрь введены 1,618 миллиона квадратных метров жилья. Мы проанализировали проекты на вводе и можем с уверенностью сказать, что до конца года выходим на цифру свыше 2 миллионов квадратных метров — это наш план и вполне равновесная цифра по вводу жилой недвижимости", — заявил Москвин на проходящем в Петербурге Международном жилищном конгрессе.

Он отметил, что в Ленинградской области 110 застройщиков строят около шести миллионов квадратных метров жилья по 159 разрешениям на строительство. Всего заключены 47,3 тысячи договоров долевого участия. По 138 разрешениям, это 88%, застройщики могут строить по старым правилам.