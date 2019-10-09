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РИА Новости
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"Протон-М" вывел блок "Бриз-М" со спутниками на суборбитальную траекторию

13:38 09.10.2019 (обновлено: 15:30 09.10.2019)
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© Фото : Госкорпорации "РОСКОСМОС" Старт ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура
Старт ракеты-носителя Протон-М с Байконура
© Фото : Госкорпорации "РОСКОСМОС"
Старт ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела разгонный блок "Бриз-М" с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 на суборбитальную траекторию, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
На сайте госкорпорации говорится, что дальнейшее выведение космических аппаратов на целевые орбиты будет выполнено с помощью пяти включений двигателя "Бриза-М". Отделение спутника Eutelsat 5 West B от "Бриза-М" ожидается 10 октября в 4.54 мск, Mission Extension Vehicle-1 - в 5.12 мск.
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Ранее в Центре Хруничева (предприятие Роскосмоса) сообщили РИА Новости, что запуск спутников Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1 ракетой "Протон-М" будет рекордным по длительности выведения на орбиту - 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.
Космический аппарат Eutelsat 5 West B стартовой массой 2864 килограмма изготовлен компаниями Airbus Defence and Space и Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Планируется, что в течение 15 лет он будет работать на геостационарной орбите в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территориях Франции, Италии и Алжира.
Спутник Mission Extension Vehicle-1 стартовой массой 2326 килограммов произведен компанией Northrop Grumman в интересах своей "дочки" SpaceLogistics. Срок службы аппарата должен составить 15 лет. Предполагается, что он будет оказывать услуги по продлению "жизни" спутников на геостационарной орбите. Первым таким обслуживаемым аппаратом станет Intelsat 901, чей срок службы с помощью Mission Extension Vehicle-1 будет увеличен на 5 лет.
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Хочу стать космонавтомБриз-МПротон-МБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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