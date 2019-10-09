"Протон-М" вывел блок "Бриз-М" со спутниками на суборбитальную траекторию

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М", Ракета-носитель "Протон-М", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела разгонный блок "Бриз-М" с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 на суборбитальную траекторию, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

На сайте госкорпорации говорится, что дальнейшее выведение космических аппаратов на целевые орбиты будет выполнено с помощью пяти включений двигателя "Бриза-М". Отделение спутника Eutelsat 5 West B от "Бриза-М" ожидается 10 октября в 4.54 мск, Mission Extension Vehicle-1 - в 5.12 мск.

Ранее в Центре Хруничева (предприятие Роскосмоса) сообщили РИА Новости, что запуск спутников Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1 ракетой "Протон-М" будет рекордным по длительности выведения на орбиту - 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

Космический аппарат Eutelsat 5 West B стартовой массой 2864 килограмма изготовлен компаниями Airbus Defence and Space и Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Планируется, что в течение 15 лет он будет работать на геостационарной орбите в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территориях Франции, Италии и Алжира.