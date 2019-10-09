Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T14:01Z
https://ria.ru/20191009/1559577688.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155957/88/1559578880_19:0:3660:2048_1036x0_80_0_0_5d423a53d86443f10ce08644536c8d20.jpg
РИА Новости

"Протон-М" с европейским и американским спутниками стартовал с Байконура

13:21 09.10.2019 (обновлено: 14:01 09.10.2019)
3511
© РоскосмосЗапуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским и американским спутниками с космодрома Байконур. 9 октября 2019 (стоп-кадр трансляции)
Запуск ракеты-носителя Протон-М с европейским и американским спутниками с космодрома Байконур. 9 октября 2019 (стоп-кадр трансляции)
© Роскосмос
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским и американским спутниками с космодрома Байконур. 9 октября 2019 (стоп-кадр трансляции)
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М", трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Ракета несет европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1. Их выведение на орбиту займет 15 часов 54 минуты.
Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева
18 сентября, 09:22Хочу стать космонавтом
Ядовит, но не опасен: угроза от ракет "Протон" оказалась преувеличенной
Примерно через десять минут после старта "Протон-М" вывел разгонный блок "Бриз-М" на суборбитальную траекторию.
"Бриз-М" пять раз запустит свои двигатели, чтобы доставить космические аппараты на их целевые орбиты. Отделение Eutelsat 5 West B ожидается 10 октября в 04:54 мск, Mission Extension Vehicle-1 — в 05:12 мск.
В текущем году это уже 19-й российский космический пуск и четвертый для "Протона-М".
Старт первоначально планировался на 30 сентября, но при электрических испытаниях выявили проблемы и запуск отложили.
Как рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, проблема была связана с интерфейсом между российской системой управления "Бриз-М" и электроникой космических аппаратов. По его словам, ее можно было предусмотреть, но не хватило полноты технического диалога между американскими и российскими специалистами.
Космический аппарат Глонасс-М
Вчера, 18:13РИА Новости
Резервный спутник "Глонасс" досрочно ввели в работу
Космический аппарат Eutelsat 5 West B стартовой массой 2864 килограмма изготовили компании Airbus Defence and Space и Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Планируется, что в течение 15 лет он будет работать на геостационарной орбите в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территории Франции, Италии и Алжира.
Спутник Mission Extension Vehicle-1 стартовой массой 2326 килограммов произвела компания Northrop Grumman в интересах своей "дочки" SpaceLogistics. Срок службы аппарата должен составить 15 лет. Предполагается, что он будет оказывать услуги по продлению "жизни" спутников на геостационарной орбите. Первым таким обслуживаемым аппаратом станет Intelsat 901, чей срок службы с помощью Mission Extension Vehicle-1 увеличится на пять лет.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляет Центр Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services. Эта фирма с 1996 по 2019 годы произвела 97 коммерческих пусков "Протонов" в интересах зарубежных клиентов.
Спутник Электро-Л
5 октября, 03:16РИА Новости
Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
6714028
Обсудить 0
Протон-МКосмос - РИА НаукаРИА Наука
Рекомендуем
Запуск "Протона-М" с европейским спутником. Прямая трансляция
РИА
Новости
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вид Земли с МКС
Новый телескоп на МКС зафиксировал первые мощные вспышки в атмосфере Земли
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Лента
новостей
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В Германии два человека погибли при стрельбе
Ракета Протон-М
"Протон-М" с двумя зарубежными спутниками отправится в полет с Байконура
Перед объявлением лауреатов Нобелевской премии
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литийионных батарей
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
Лента новостейМолния