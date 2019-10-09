"Протон-М" с европейским и американским спутниками стартовал с Байконура

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским и американским спутниками с космодрома Байконур. 9 октября 2019 (стоп-кадр трансляции)

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским и американским спутниками с космодрома Байконур. 9 октября 2019 (стоп-кадр трансляции)

© Роскосмос Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским и американским спутниками с космодрома Байконур. 9 октября 2019 (стоп-кадр трансляции)

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М", С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М", трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".

Ракета несет европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1. Их выведение на орбиту займет 15 часов 54 минуты.

Примерно через десять минут после старта "Протон-М" вывел разгонный блок "Бриз-М" на суборбитальную траекторию.

"Бриз-М" пять раз запустит свои двигатели, чтобы доставить космические аппараты на их целевые орбиты. Отделение Eutelsat 5 West B ожидается 10 октября в 04:54 мск, Mission Extension Vehicle-1 — в 05:12 мск.

В текущем году это уже 19-й российский космический пуск и четвертый для "Протона-М".

Старт первоначально планировался на 30 сентября, но при электрических испытаниях выявили проблемы и запуск отложили.

Как рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, проблема была связана с интерфейсом между российской системой управления "Бриз-М" и электроникой космических аппаратов. По его словам, ее можно было предусмотреть, но не хватило полноты технического диалога между американскими и российскими специалистами.

Космический аппарат Eutelsat 5 West B стартовой массой 2864 килограмма изготовили компании Airbus Defence and Space и Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Планируется, что в течение 15 лет он будет работать на геостационарной орбите в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территории Франции, Италии и Алжира.

Спутник Mission Extension Vehicle-1 стартовой массой 2326 килограммов произвела компания Northrop Grumman в интересах своей "дочки" SpaceLogistics. Срок службы аппарата должен составить 15 лет. Предполагается, что он будет оказывать услуги по продлению "жизни" спутников на геостационарной орбите. Первым таким обслуживаемым аппаратом станет Intelsat 901, чей срок службы с помощью Mission Extension Vehicle-1 увеличится на пять лет.