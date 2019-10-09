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РИА Новости

Осужденные по делу о пожаре на шахте в Соликамске обжалуют приговор

12:00 09.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Пермскому краюСпасательные работы на шахте Уралкалия в Пермском крае
Спасательные работы на шахте Уралкалия в Пермском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Пермскому краю
Спасательные работы на шахте Уралкалия в Пермском крае. Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Адвокаты четырех из пяти осужденных за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшем гибель при пожаре девяти человек на шахте в Соликамске, будут обжаловать приговор.
В среду Соликамский городской суд признал виновными пятерых обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель девяти человек на строящемся стволе №4 третьего Соликамского калийного рудоуправления (СКРУ-3) ПАО "Уралкалий". ЧП произошло в конце декабря, когда на глубине 364 метров вспыхнул огонь. В этот момент в шахте находились 17 работников подрядной организации - ФГУП "УС-30 СМУ-680". Из зоны задымления на поверхность удалось самостоятельно выбраться восьми людям, а девять человек оказались заблокированными под землей. Позже все они были найдены погибшими.
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Обвиняемые по делу горные мастера Андрей Купряшкин, Игорь Чукаев и Святослав Седов, начальник участка шахты Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин были приговорены судом к реальному лишению свободы. По решению суда, Купряшкин, Седов, Канищев и Артюхин получили 4 года колонии-поселения, а Чукаев - 3 года колонии-поселения.
"Приняли решение подавать апелляцию", - сказала РИА Новости адвокат осужденного Канищева Оксана Демина.
Об аналогичном решении РИА Новости заявили также адвокат Седова Дмитрий Панин, представитель Артюхина Сафар Мамедов и адвокат осужденного Чукаева Игорь Болтунов.
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