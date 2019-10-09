Фигурантам дела о пожаре на шахте в Соликамске вынесли приговоры

ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Соликамский городской суд приговорил пятерых обвиняемых по уголовному делу о пожаре на шахте ПАО "Уралкалий" в Соликамске, в котором погибло девять человек, к лишению свободы на срок от 3 до 4 лет колонии-поселения, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В декабре на строящемся стволе № 4 третьего Соликамского калийного рудоуправления (СКРУ-3) ПАО "Уралкалий" произошел пожар. Огонь вспыхнул на глубине 364 метров в тот момент, когда в шахте трудились 17 работников подрядной организации - ФГУП "УС-30 СМУ-680". Из зоны задымления на поверхность удалось выбраться восьми людям, а оставшиеся под землей девять человек погибли в результате отравления угарным газом.

По факту ЧП следственными органами было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Обвинение было предъявлено пяти сотрудникам ФГУП "УС-30 СМУ-680" - горным мастерам Андрею Купряшкину, Игорю Чукаеву и Святославу Седову, начальнику участка шахты Максиму Канищеву и начальнику объекта шахтостроительного комплекса Андрею Артюхину. На период следствия и судебного процесса все они были заключены под стражу.

Согласно материалам уголовного дела, к возникновению ЧП привело нарушение порядка организации и ведения огневых работ в стволе № 4, связанное с применением ручной электродуговой сварки и использованием горючего пропана с легковоспламеняемой полиуретановой смолой. Исходя из выводов экспертов, пожар возник из-за попадания раскаленных частиц металла на затвердевшую смолу, скрепляющую ствол, после чего он охватил деревянную опалубку, которая не была обработана противопожарным составом.

Как следует из текста приговора, в результате ЧП был причинен ущерб ФГУП "УС-30 СМУ-680" в размере более 52 миллионов рублей.

"Суд приговорил: признать виновными в совершении преступления, предусмотренном частью 3 статьи 217 УПК РФ… и назначить наказание Артюхину Андрею Николаевичу... Канищеву Максиму Николаевичу... Купряшкину Андрею Александровичу... Седову Святославу Станиславовичу в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении… Чукаеву Игорю Сергеевичу - в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - озвучил приговор судья Юрий Анфалов.

Как подчеркнул Анфалов, в указанные сроки будет включено время содержания обвиняемых в СИЗО.