Против Порошенко завели новое дело

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
"Это правда. Такое дело зарегистрировано", — сказали агентству в ведомстве.
На этот раз речь идет о статье "Декларирование недостоверной информации", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Собеседник агентства уточнил, что дело передадут в Национальное антикоррупционное бюро. Его зарегистрировали по заявлению одного из депутатов Верховной рады.
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Накануне депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал в фейсбуке, что дело против Порошенко возбуждено по его обращению.
Как заявляли в Госбюро расследований, Порошенко фигурирует в качестве свидетеля в 12 уголовных делах. Бывший президент давал показания, в частности, по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.