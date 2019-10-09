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РИА Новости

Против Порошенко завели новое дело

10:59 09.10.2019 (обновлено: 12:15 09.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
"Это правда. Такое дело зарегистрировано", — сказали агентству в ведомстве.
На этот раз речь идет о статье "Декларирование недостоверной информации", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Собеседник агентства уточнил, что дело передадут в Национальное антикоррупционное бюро. Его зарегистрировали по заявлению одного из депутатов Верховной рады.
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Накануне депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал в фейсбуке, что дело против Порошенко возбуждено по его обращению.
Как заявляли в Госбюро расследований, Порошенко фигурирует в качестве свидетеля в 12 уголовных делах. Бывший президент давал показания, в частности, по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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