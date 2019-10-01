Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T16:05Z
https://ria.ru/20191001/1559321636.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155688/20/1556882068_0:161:3059:1882_1036x0_80_0_0_cccbbe5a5ce56679f74190c2cbf0cf44.jpg
РИА Новости

В Госбюро расследований рассказали о статусе Порошенко в 12 уголовных делах

16:04 01.10.2019 (обновлено: 16:05 01.10.2019)
326
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко имеет статус свидетеля во всех 12 уголовных делах, которые ведет Государственное бюро расследований, заявил директор Госбюро Роман Труба.
"На сегодня у нас расследуется 12 уголовных производств (дел – ред.), в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко. Во всех этих делах его процессуальный статус - это свидетель", - заявил Труба в интервью, опубликованном во вторник на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1".
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
22 сентября, 09:29РИА Новости
Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
430121
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Бюро расследований Украины изъяло данные об инциденте в Керченском проливе
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Замглавы МИД обсудил с послом Германии выполнение Минских соглашений
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава украинской делегации не планирует контактов с Россией в ПАСЕ
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
Луценко отверг обвинения в связях с сетью нелегальных казино
Лента
новостей
Солдаты армии Украины
Киев и Вашингтон обсудили потребности украинской армии в вооружении
Александр Данилюк
Данилюк назвал причину ухода из СНБО Украины
Петр Порошенко
Порошенко не пришел в институт в Киеве для экспертизы на полиграфе
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой назвал выступление Макрона в ПАСЕ неубедительным
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Макрон сообщил, что встретился в Страсбурге с Олегом Сенцовым
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Владимир Цемах во время судебного заседания в Киеве
Дочь Цемаха считает, что тот согласится ответить на вопросы Нидерландов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:13Резервный спутник "Глонасс" введут в работу в феврале 2020 года
19:09RT проведет Media Talk, где обсудят риски корреспондентов из горячих точек
19:07Угроза наводнения в Петербурге миновала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде арестовали пранкеров, "проверявших" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
Лента новостейМолния