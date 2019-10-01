В Госбюро расследований рассказали о статусе Порошенко в 12 уголовных делах

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко имеет статус свидетеля во всех 12 уголовных делах, которые ведет Государственное бюро расследований, заявил директор Госбюро Роман Труба.
"На сегодня у нас расследуется 12 уголовных производств (дел – ред.), в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко. Во всех этих делах его процессуальный статус - это свидетель", - заявил Труба в интервью, опубликованном во вторник на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1".
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