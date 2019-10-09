Елена Ваенга призвала СМИ перестать писать про Заворотнюк

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская певица Елена Ваенга опубликовала в инстаграме пост, в котором призвала журналистов перестать писать об актрисе Анастасии Заворотнюк.

Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram

Ваенгу поддержали подписчики в соцсети.

"Да, Елена, правильно. Чем человек известнее, тем больше на него льют грязи, увы", — прокомментировал музыкант Александр Калигин.

"Работа у них такая, к сожалению", — присоединилась Юлия Верич.

"Просто жуть, пишут про смерть Насти", — написала Екатерина под ником aleksa0857.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк умерла, эти сообщения опроверг ее директор Стас Христов.

Он также призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы.