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РИА Новости
Культура

Елена Ваенга призвала СМИ перестать писать про Заворотнюк

10:59 09.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок Певица Елена Ваенга
 Певица Елена Ваенга
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская певица Елена Ваенга опубликовала в инстаграме пост, в котором призвала журналистов перестать писать об актрисе Анастасии Заворотнюк.
Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram
Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram
Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram
Ваенгу поддержали подписчики в соцсети.
"Да, Елена, правильно. Чем человек известнее, тем больше на него льют грязи, увы", — прокомментировал музыкант Александр Калигин.
"Работа у них такая, к сожалению", — присоединилась Юлия Верич.
"Просто жуть, пишут про смерть Насти", — написала Екатерина под ником aleksa0857.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк умерла, эти сообщения опроверг ее директор Стас Христов.
Он также призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы.
Вчера СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы.
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