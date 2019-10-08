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РИА Новости

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, сообщили СМИ

11:57 08.10.2019 (обновлено: 14:09 08.10.2019)
249370
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве, сообщает "Комсомольская правда".
По данным источника газеты, врачи должны были отпустить артистку домой в понедельник, однако решили выписать ее раньше, чтобы не привлекать внимание прессы.
"Анастасия отправилась домой в субботу", — отметил собеседник издания.
Директор актрисы не стала комментировать эту информацию.
При этом один из друзей Заворотнюк отметил, что делать выводы о состоянии актрисы пока рано.
"Вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей", — пояснил он.
В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Он не уточнил, откуда у него такая информация.
Также поступали сведения о том, что Заворотнюк подключили к системе искусственной вентиляции легких.
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Анастасия ЗаворотнюкОбщество
Популярные комментарии
Повторение отравления с Алибасовым?
8 октября, 12:38
Арсений Понфиленко
21321430
сдается мне, что клиника не хочет, чтобы в ее стенах кто-то умер, вот и выписывают. рад был бы ошибиться, но практика такова. здоровья Анастасии.
8 октября, 12:25
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэн
3650307
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