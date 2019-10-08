Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве, сообщает Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве, сообщает "Комсомольская правда"

По данным источника газеты, врачи должны были отпустить артистку домой в понедельник, однако решили выписать ее раньше, чтобы не привлекать внимание прессы.

"Анастасия отправилась домой в субботу", — отметил собеседник издания.

Директор актрисы не стала комментировать эту информацию.

При этом один из друзей Заворотнюк отметил, что делать выводы о состоянии актрисы пока рано.

"Вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей", — пояснил он.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Он не уточнил, откуда у него такая информация.