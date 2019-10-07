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РИА Новости

Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы

00:46 07.10.2019
111525
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу НТВ призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы, опровергнув при этом сообщения о ее смерти.
"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", - заявил Христов.
Актриса Анастасия Заворотнюк
2 октября, 14:42Культура
Директор Заворотнюк опроверг сообщения о скором появлении актрисы на ТВ
Близкие Заворотнюк не готовы давать официальные комментарии о состоянии ее здоровья, добавил директор, попросив при этом уважать решение семьи актрисы.
Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали переписку, в которой якобы один из сотрудников больницы сообщает, что Заворотнюк скончалась 5 октября. Однако в медучреждении заявили журналистам, что такой пациентки у них нет. Впоследствии друг актрисы, пожелавший остаться неназванным, опроверг данные сообщения, с аналогичным заявлением выступила директор Заворотнюк Марина Потапова.
Сообщения в СМИ об ухудшении состояния здоровья актрисы появились в августе. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Подтверждения этой информации нет. Близкие Заворотнюк косвенно подтверждают, что актриса находится в больнице.
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321418645060
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Шоу-бизнесНТВ (телеканал)Анастасия ЗаворотнюкРоссия
Популярные комментарии
Весь интернет заполонен записями о болезни Заворотнюк. Оставьте женщину в покое! Меня этот нездоровый интерес к чужим страданиям в нашем обществе просто возмущает. Вы лучше о своих близких побеспокойтесь! Похабные теле-шоу в конец народ испортили.
7 октября, 09:05
для души и дела
1600100
Да кто такая вообще эта Заворотнючка, что у нее два директора - простой и концертный? В одной роли всего снялась, да и та на троечку.
7 октября, 09:40
MYMake Yellowstone Great Again
300034
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