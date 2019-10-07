Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу НТВ призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы, опровергнув при этом сообщения о ее смерти.

"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", - заявил Христов.

Близкие Заворотнюк не готовы давать официальные комментарии о состоянии ее здоровья, добавил директор, попросив при этом уважать решение семьи актрисы.

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали переписку, в которой якобы один из сотрудников больницы сообщает, что Заворотнюк скончалась 5 октября. Однако в медучреждении заявили журналистам, что такой пациентки у них нет. Впоследствии друг актрисы, пожелавший остаться неназванным, опроверг данные сообщения, с аналогичным заявлением выступила директор Заворотнюк Марина Потапова.