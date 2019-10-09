СФ досрочно прекратил полномочия волгоградского сенатора Лебедевой

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Волгоградской областной думы Татьяны Лебедевой в соответствии с ее личным заявлением.

Как пояснил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, Лебедева попросила в своем заявлении прекратить ее полномочия с 3 октября, а новый представитель в Совете Федерации от Волгоградского заксобрания был выбран 7 октября.