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РИА Новости

СФ досрочно прекратил полномочия волгоградского сенатора Лебедевой

10:43 09.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Волгоградской областной думы Татьяны Лебедевой в соответствии с ее личным заявлением.
Как пояснил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, Лебедева попросила в своем заявлении прекратить ее полномочия с 3 октября, а новый представитель в Совете Федерации от Волгоградского заксобрания был выбран 7 октября.
"Видимо, желание Татьяны Романовны (Лебедевой) досрочно прекратить свои полномочия было вызвано ее намерением поскорее начать работу на новом месте", - сказал он.
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