В Кургане проведут экспертизу медотходов в найденном подпольном крематории

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Центр гигиены и эпидемиологии Курганской области проведет экспертизу найденных в заброшенном складе в Кургане медицинских отходов, результаты могут быть получены уже на текущей неделе, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Как сообщала прокуратура региона, в настоящее время Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Курганской области и полицией проводится комплекс мероприятий в связи с обнаружением опасных медицинских отходов на старом заброшенном складе по улице Омская в Кургане.

"Сейчас идет работа совместно с природоохранной прокуратурой, прокуратурой региона, администрацией города. Ситуация взята на контроль всеми структурами. Роспотребнадзором будет проведена экспертиза, будет дана оценка. Возможно, уже на этой неделе будут получены результаты… Ситуация не совсем стандартная", - сказала она.

Она уточнила, что экспертиза обнаруженных медицинских отходов проводится специалистами центра гигиены и эпидемиологии по Курганской области, после чего данные поступят в управление Роспотребнадзора по региону.

В УМВД России по региону РИА Новости не смогли прокомментировать участие сотрудников полиции в комплексе мероприятий в связи с обнаружением склада с медотходами.