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РИА Новости

В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов

08:26 09.10.2019 (обновлено: 09:40 09.10.2019)
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© Информационное агентство "Znak" / Никита ТелиженкоНезаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
Незаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
© Информационное агентство "Znak" / Никита Телиженко
Незаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт - РИА Новости. Курганская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения в Кургане на заброшенном складе опасных медицинских отходов, в том числе устанавливаются причастные к размещению отходов граждане, сообщает пресс-центр ведомства.
Ранее СМИ сообщили об обнаружении в центре Кургана площадки, где утилизировались медицинские отходы, включая фрагменты человеческих тел, и трупы животных. Бывший сотрудник "подпольного крематория" рассказал изданию о том, что на утилизацию работают две печи, а услугами этой площадки, куда "отходы везли грузовиками", пользуются медучреждения соседних областных центров - Тюмени и Челябинска.
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"В связи с поступившей в адрес надзорного ведомства информацией об обнаружении опасных медицинских отходов на старом заброшенном складе по улице Омская в Кургане Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Курганской области и полиции незамедлительно организовано проведение проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.
В ходе мероприятий будет принят весь комплекс мер, в том числе будут устанавливаться обстоятельства размещения отходов и причастных к этому лиц, уточняется в сообщении.
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В связи с имеющейся угрозой вреда людям и окружающей природной среде специалистами принимаются все необходимые меры для устранения возможных последствий совершенного правонарушения и не допущения возникновения инфекционных заболеваний людей и животных, отмечает прокуратура.
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