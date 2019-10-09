В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт - РИА Новости. Курганская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения в Кургане на заброшенном складе опасных медицинских отходов, в том числе устанавливаются причастные к размещению отходов граждане, сообщает пресс-центр ведомства.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении в центре Кургана площадки, где утилизировались медицинские отходы, включая фрагменты человеческих тел, и трупы животных. Бывший сотрудник "подпольного крематория" рассказал изданию о том, что на утилизацию работают две печи, а услугами этой площадки, куда "отходы везли грузовиками", пользуются медучреждения соседних областных центров - Тюмени и Челябинска.

"В связи с поступившей в адрес надзорного ведомства информацией об обнаружении опасных медицинских отходов на старом заброшенном складе по улице Омская в Кургане Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Курганской области и полиции незамедлительно организовано проведение проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятий будет принят весь комплекс мер, в том числе будут устанавливаться обстоятельства размещения отходов и причастных к этому лиц, уточняется в сообщении.