Ученые выяснили, как грибы влияют на развитие рака

Ученые в течение долгого времени следили за здоровьем более 36 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. В рамках исследования мужчин попросили заполнить анкету, которая включала вопросы об образе жизни, рационе питания и наличии в нем грибов, а также о физической активности и вредных привычках.