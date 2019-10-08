Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T17:14Z
https://ria.ru/20191008/1559548374.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/96/1558069678_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_1086bd8733bdf62741e3ccb6d0928085.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, как грибы влияют на развитие рака

16:49 08.10.2019 (обновлено: 17:14 08.10.2019)
69391
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГрибы вешенки
Грибы вешенки
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Японские ученые из Унивеситета Тохоку выяснили, что регулярное употребление в пищу грибов снижает риск развития рака простаты.
Ученые в течение долгого времени следили за здоровьем более 36 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. В рамках исследования мужчин попросили заполнить анкету, которая включала вопросы об образе жизни, рационе питания и наличии в нем грибов, а также о физической активности и вредных привычках.
Результаты исследования показали, что регулярное потребление грибов снижает риск развития рака простаты. Особенно это касается мужчин в возрасте 50 лет и старше, чей рацион состоял из мясных и молочных продуктов с ограниченным потреблением фруктов и овощей.
Комментируя выводы коллег, доцент факультета эпидемиологии Университета Тохоку Шу Чжан напомнил также, что грибы являются источником витаминов, минералов и антиоксидантов.
Сезонное отключение горячей воды
20 сентября, 17:18РИА Новости
Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком
2111935201422
Обсудить 0
ЯпонияРИА Наука
Рекомендуем
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
РИА
Новости
В одном из гипермаркетов
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Скриншот видео с рыдающей девочкой, которую, предположительно, хотят выдать замуж
Видео похищения рыдающей 16-летней невесты в Киргизии шокировало соцсети
Младенец в автомобиле
В Северодвинске мать избила грудничка на глазах у прохожих
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Раковые клетки
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Бутилированная вода
СМИ: в России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды
Конфликт в ишимбайской больнице
"Плановая болячка": в Башкирии врачи отказались принять пациента
Сотрудник соединения специального назначения во время тактических учений
Польский эксперт оценил эффективность российского спецназа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния