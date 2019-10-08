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РИА Новости

Зеленскому предложили перенести офис президента в Золотое в Донбассе

16:01 08.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили перенести офис из центра Киева в населенный пункт Золотое Луганской области, соответствующая петиция размещена на сайте главы государства.
Зеленский ранее заявлял, что намерен перенести офис президента из здания на Банковой улице, 11.
"Требуем срочно перенести офис президента из города Киева в поселок городского типа Золотое Луганской области. Важно! Перенос офиса должен быть произведен до отвода вооруженных сил Украины по так называемой "формуле Штайнмайера", - говорится в тексте петиции.
Автором петиции "О переносе офиса президента Украины в Золотое Луганской области" указан Игорь Гончаренко. Заявление уже подписали более 3,5 тысяч человек, для рассмотрения петиции главой государства необходимо 25 тысяч подписей.
Президент Украины Владимир Зеленский
28 сентября, 10:10РИА Новости
Союз журналистов Украины призвал офис президента изменить отношение к СМИ
Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов, в том числе Золотое — 3 и Золотое — 4, контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР. Седьмого сентября в районе Золотого и Петровского должно было начаться разведение сил.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЛуганская областьВ мире
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