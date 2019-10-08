Зеленскому предложили перенести офис президента в Золотое в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили перенести офис из центра Киева в населенный пункт Золотое Луганской области, соответствующая петиция размещена на сайте главы государства.

Зеленский ранее заявлял, что намерен перенести офис президента из здания на Банковой улице, 11.

"Требуем срочно перенести офис президента из города Киева в поселок городского типа Золотое Луганской области. Важно! Перенос офиса должен быть произведен до отвода вооруженных сил Украины по так называемой "формуле Штайнмайера", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции "О переносе офиса президента Украины в Золотое Луганской области" указан Игорь Гончаренко. Заявление уже подписали более 3,5 тысяч человек, для рассмотрения петиции главой государства необходимо 25 тысяч подписей.