В Бундестаге надеются на мирное восстановление обстановки на Украине

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер в Совете Федерации во вторник представил позицию Германии вокруг ситуации на Украине и выразил надежду на мирное разрешение конфликта.
"Мы надеемся, что Россия и Украина найдут мирный путь восстановить обстановку на Украине", - сказал журналистам Кизеветтер.
Представитель Бундестага во вторник обсудил ситуацию на Украине с первым замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Сергеем Кисляком.
"Было полезно узнать о российской оценке по поводу развития ситуации на Украине, так же, как и контроля над вооружениями. Я представил позицию Германии, также мы обменялись мнениями и нашли точки соприкосновения", - пояснил Кизеветтер.
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