В Бундестаге надеются на мирное восстановление обстановки на Украине

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер в Совете Федерации во вторник представил позицию Германии вокруг ситуации на Украине и выразил надежду на мирное разрешение конфликта.

"Мы надеемся, что Россия и Украина найдут мирный путь восстановить обстановку на Украине", - сказал журналистам Кизеветтер.

Представитель Бундестага во вторник обсудил ситуацию на Украине с первым замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Сергеем Кисляком.