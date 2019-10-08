Прохоров: московская промышленность — фундамент благополучия всего города

Чем программа Дня московской промышленности-2019 отличается от предыдущих? Какие площадки смогли посетить жители и гости столицы? Об этом РИА Новости рассказал руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Александр Прохоров:

- Для начала я бы хотел поздравить работников московской промышленности с их профессиональным праздником. Московская промышленность — это фундамент благополучия всего города, и мы гордимся нашими предприятиями и каждым их сотрудником. Ведь именно благодаря им московская продукция известна всему миру: шоколад "Алёнка" очень любят в Китае, а банкоматы и терминалы YARUS стоят даже в Нигерии и Италии.

День московской промышленности появился недавно, но у нас уже сложилась традиция готовить программу одновременно и для экспертов, и для сотрудников, и для москвичей и гостей города. Для бизнеса в этом году Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы впервые организовал специальную стратегическую сессию по проблемам экспорта и ВЭД. Она состоялась 1 октября в ОЭЗ "Технополис "Москва", в ней приняли участие и представители столичных властей, и бизнес, и эксперты.

Еще в этом году экспертное сообщество и представители московских предприятий смогли обсудить один из самых дискуссионных вопросов современности: заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве? Ответ на сегодняшний день такой: нет, не заменят. Этот вопрос мы обсуждали на первой конференции "Промышленная политика в эпоху цифровизации", которая также состоялась в начале октября. В Москве количество рабочих мест растет, несмотря на то, что цифровизация и автоматизация стремительно проникает на все городские производства. Главная тенденция, которую мы видим — повышается спрос на высококвалифицированную рабочую силу и появляются новые инженерные специальности.

Для москвичей и гостей города специально ко Дню промышленности мы провели третий в этом году проект "Открой#Моспром". Свои двери 26-28 сентября открыли 19 предприятий и два музея при фабриках. В их числе - московский завод Coca-Cola, которому в этом году исполнилось 25 лет, столичный завод "Рено" и первый отечественный производитель чипсов "Московский картофель". их московские предприятия с экскурсиями в этот раз посетили более двух тысяч человек. Мы отмечаем высокий интерес к таким экскурсиям, поэтому каждый раз стараемся открыть новые заводы и увеличить количество мест для экскурсантов.

Кроме того, для горожан и гостей города до 31 октября на Никитском бульваре будет работать выставка под открытым небом с фотографиями самых интересных производств столицы. Например, можно увидеть, как производят шоколадные конфеты "Ассорти" на фабрике "Красный Октябрь", как выглядит стабилизатор пламени форсажной камеры авиадвигателя РД-33МК и еще много интересного.

Не могу не отметить, что совместно с Московским метрополитеном впервые мы подготовили специальные карты "Тройка", посвящённые Дню московской промышленности. Это лимитированный выпуск, поэтому — не пропустите.

А 9 октября в Кремле состоится праздничный концерт со звездами российской эстрады, где будут поздравлять и награждать лучших специалистов промышленности Москвы.

- Расскажите о динамике инвестиций в Москву с начала года. Какова активность российских инвесторов? Пришли ли в столицу новые зарубежные инвесторы?

- Москва уже не первый год остается лидером по объему иностранных инвестиций. Мы стабильно занимаем первые строчки рейтингов по инвестпривлекательности. Например, в рейтинге The Financial Times Москва вошла в топ-5 самых привлекательных мегаполисов Европы для прямых иностранных инвестиций и стала первой среди восточноевропейских городов.

С 2010 по 2018 годы инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. На данный момент на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.

В этом году рост продолжается. Согласно последним данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал в Москве в первом полугодии 2019 года составил 956 миллиардов рублей, что на 19,5% выше аналогичного периода 2018 года.

По итогам первых двух кварталов этого года доля внебюджетных инвестиций составила 78%, что на 4,8 процентных пункта больше, чем в первом полугодии 2018 года. В структуре финансирования инвестиций в основной капитал с 59% до 62% увеличилась доля собственных средств.

Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Активно реализуются приоритетные проекты в транспорте, социальной сфере, благоустройстве, развитии новых территорий и другие. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать 3–4 рубля частных инвестиций.

Когда я говорю об инвестициях, речь идет как о российских, так и об иностранных вложениях в московскую промышленность. Отечественные инвесторы активно создают новые производства на территории столицы. Только в этом году Москва заключила с бизнесом шесть специнвестконтрактов (СПИК). Например, в этом году Правительство Москвы присвоило ООО "Альфа Автоматив Техноложис" статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) создания промышленного комплекса по производству комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств.

Общая площадь нового промкомплекса, который создаст "ААТ", составит 32,5 тысячи квадратных метров, из них 20,2 тысячи займет производство. С 2019 по 2022 годы. инвестор вложит в строительство завода около 1,2 миллиарда рублей. Здесь будет установлено самое современное оборудование, в том числе роботизированная линия, и будут работать 385 специалистов. Это новые высокооплачиваемые рабочие места, которые будут созданы в столице. Предприятие в данный момент на стадии строительства на новой территории, но уже выпускает штампованные из листовой стали детали автомобильного кузова.

Другой пример — ООО "ПК "Элитгрупп Инвест". К 2022 году она построит промышленный комплекс по производству продуктов питания из мяса на западе Москвы. Инвестор вложит в строительство 1,2 миллиарда рублей. Общая площадь нового промкомплекса составит 28 тысячи квадратных метров, появится 450 новых рабочих мест.

Объем льгот для СПИК оценивается в 195 миллионов рублей в год, а доходы бюджета – 6,3 миллиарда рублей за 10 лет.

Что касается зарубежного бизнеса, то за первый квартал текущего года объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве увеличился на 6,2%. По данным Банка России, на 1 апреля 2019 года он составляет 238,4 миллиарда долларов.

Крупнейшие инвесторы Москвы — компании из Германии, Финляндии, Франции, Италии, Австрии. Чаще всего они вкладывают средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий. В последнее время значительно вырос интерес иностранного бизнеса к научным исследованиям и разработкам, операциям с недвижимостью и деятельности, связанной с транспортировкой и хранением.

Если говорить об иностранных инвесторах, локализовавших свои производства в Москве в этом году, то в марте в индустриальном парке "Индиго" открылся первый в России завод немецкого концерна KSB. На нем производят насосы и насосное оборудование. Этот производитель хорошо известен в Москве: его оборудование закупают, например, Мосэнерго и Мосводоканал, продукцию KSB использовали при строительстве Московского нефтеперерабатывающего завода, "Москвариума", "Москва-Сити". Кстати, на новом заводе немецкого производителя стоят преимущественно российские станки и работают 110 специалистов. Инвесторы вложили в его строительство 750 миллионов рублей и намерены в первый год работы получить более 2 миллиардов рублей выручки.

Местом локализации производства Москву в июле этого года выбрал также европейский производитель медицинской техники Chirana — один из лидеров по производству продукции медицинского назначения в Восточной Европе. Российско-словацкое производство "Хирана+" будет делать в Печатниках аппараты для наркоза и для искусственной вентиляции легких. В локализацию предприятия в Москве иностранный инвестор вложит 174 миллиона рублей, будет создано 30 рабочих мест.

Вообще мы активно продвигаем Москву на зарубежных рынках и как национального центра высокотехнологичных производств, и как лучшего партнера для инвестпроектов, и как одного из партнеров по экспорту.

- Какова динамика инвестиций по сравнению с прошлым годом?

- Динамика наблюдается положительная. Объем инвестиций в основной капитал за 2018 год составил 2,43 триллиона рублей, что на 15,3% выше, чем в 2017 году. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей промышленности в Москве в январе-июне 2019 года достигли 33,3 миллиарда рублей.

- Как обстоят дела с созданием новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Москве?

- Сейчас в Москве есть одна особая экономическая зона: "Технополис "Москва". Она основана, в том числе, на популярном во всем мире тренде sharing economy, когда компании-резиденты имеют возможность совместно пользоваться всеми благами технополиса. Например, конгресс-центром, логистическим центром, квантопарком, общими спортивными зонами, столовой и даже станцией с электросамокатами.

Уже сейчас в прямом смысле "тепличных" условиях технополиса создаются такие продукты, о которых еще 10 лет назад можно было прочесть только у футурологов или в фантастических романах. Это и промышленные роботы, и "искусственное сердце", и "умные" шкафы.

Сейчас в технополисе 62 резидента, на 207,5 гектарах создано 5,8 тысячи рабочих мест, а размер инвестиций составляет 23,9 миллиарда рублей. Для резидентов ОЭЗ до 47% снижена региональная налоговая нагрузка: полностью обнулены налог на прибыль в региональной части, земельный и транспортный налоги, налог на имущество. Резиденты могут локализовать производства на пустых землях в Зеленограде и на уже существующих производственных, лабораторных и офисных площадях в Текстильщиках. К 2025 году объем инвестиций города и инвесторов в ОЭЗ должен достигнуть 46 миллиардов рублей, количество рабочих мест увеличится до 8 тысяч.

ОЭЗ пользуется спросом у промышленных компаний, и сейчас почти полностью заполнена. Поэтому мы ищем варианты для увеличения площади технополиса и думаем над перспективой открытия новых площадок.

- Как в настоящее время осуществляется диалог с представителями промышленности и инвесторами? Довольны ли Вы состоянием дел в этой области?

- Москва непрерывно совершенствует инвестиционное законодательство. Сейчас, по данным Пенсионного фонда РФ, в Москве работает 787 тысяч человек на 700 крупных и средних промпредприятиях. И с каждым из них город ведет диалог.

Постоянно проводятся встречи с бизнесом, на которых компании могут поделиться своими проблемами и высказать пожелания по взаимодействию с городом. С учетом мнения бизнеса принимаются решения о развитии механизмов поддержки предприятий, расширении существующих инструментов налоговой и финансовой поддержки. Сегодня созданы условия, при которых предпринимателям выгодно размещать производство и инвестировать в экономику столицы.

Для оперативного взаимодействия с бизнесом и сопровождения инвесторов по принципу "одного окна" функционирует Городское агентство управления инвестициями. Оно разрабатывает экономические и юридические условия инвестпроектов с учетом интересов города и инвесторов, осуществляет мониторинг и контроль их реализации, внедряет системные меры по улучшению инвестиционного климата. Главная цель Агентства — развитие уже существующих и внедрение новых форм сотрудничества с предпринимателями.

В 2016 году город перезапустил механизм поддержки действующих эффективных предприятий и новых инвестиционных проектов в реальном секторе. Москва присваивает инвестиционно-активным предприятиям статусы промкомплекса, технопарка, якорного резидента технопарка или инвестиционного приоритетного проекта. Снижение региональной налоговой нагрузки для таких компаний составляет 17–25%.

Уже получили статусы, дающие право на меры поддержки, 105 компаний: 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов технопарков, 9 инвестиционных приоритетных проектов, 1 производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций этих компаний за последние 5 лет составил 91 миллиард рублей. На предприятиях работают более 100 тысяч человек. По статистике 1 рубль налоговых льгот для промкомплексов дает 3,1 рубля прироста региональных налогов.

Москва также оказывает финансовую поддержку инвесторам: субсидирует процентные ставки по кредитам и лизинговым платежам, предоставляет льготные займы от 10 до 200 миллионов рублей на срок до 5 лет под 2–5% годовых, субсидирует часть затрат по подключению к инженерным коммуникациям, субсидирует затраты, связанные с экспортной и конгрессно-выставочной деятельностью.

Мы не делаем разницы между иностранным и российским инвестором. Зарубежные предприниматели, наряду с отечественными, могут рассчитывать на ряд преференций от Правительства Москвы.

Результат работы Правительства Москвы с бизнесом — постоянный рост объема инвестиций и рост промышленного производства. В период с января по август 2019 года доля Москвы в структуре объема отгруженных товаров по обрабатывающим отраслям промышленности в России составила 12,5%, а индекс производства по этим отраслям составил 106,5 %. При этом индекс промпроизводства по России в целом за этот период — 102,6%.

- Какая поддержка в части развития предприятий ТИНАО оказывается ДИПП?

- Москва поддерживает развитие уже существующих в ТиНАО производств и без торгов предоставляет свободные площадки для масштабных промышленных инвестпроектов. Недавно город принял решение о предоставлении трем компаниям пяти земельных участков общей площадью 9,86 гектара для строительства новых производственных корпусов. Под эти проекты планируется привлечь более 2,5 миллиардов рублей частных инвестиций и создать 1015 новых рабочих мест.

За 2015-2019 годы 27 промышленно-научных организаций, планирующих реконструкцию и строительство новых объектов на территории Москвы, оформили ГПЗУ. Они планируют построить 671 463,8 квадратных метра новых производственных площадей, прирост составит 557 879 квадратных метров.