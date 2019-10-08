Ученые надеются через десять лет увидеть планеты с земной атмосферой

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Телескопы, которые смогут разглядеть экзопланеты с кислородной атмосферой, аналогичной земной, могут появиться примерно через 10 лет, считает ведущий сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) МГУ профессор РАН Сергей Попов.
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена американцу Джеймсу Пиблзу и швейцарцам Дидье Кело и Мишелю Майору за работы в области астрономии и астрофизики. Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, Пиблз удостоен премии за "теоретические открытия в физической космологии", а Майор и Кело - "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".
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"Мы ждем телескопы нового поколения, с новыми приборами, которые, если все хорошо, то в течение 10 лет, к концу 2020-х годов, должны сказать нам, есть ли, например, в зонах обитаемости планеты, похожие на Землю, с кислородной атмосферой", - сказал Попов в эфире телеканала "Россия 24", комментируя вручение Нобелевской премии по физике.
Как отметил заместитель директора Института физики твердого тела РАН профессор Эдуард Девятов, если у планеты есть атмосфера, то видимое излучение через нее будет проходить плохо, поэтому нужны разработки сенсоров, работающих с другими длинами волн. По его словам, появление таких сенсоров могут подстегнуть разработки в области двумерных наноматериалов.