Путин не обсуждал с Трампом и Эрдоганом тему происходящего в Сирии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не контактировал с американским и турецким коллегами Дональдом Трампом и Тайипом Эрдоганом на тему происходящего в Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никакого обновления информации нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли контакты с Турцией и США, действительно ли Трамп "самоустраняется из этого региона", а Эрдоган - провести операцию против курдов.

Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора Трампа и Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.

Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Со своей стороны Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.