Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Забор из зенитных ракет на побережье, больше кораблей, частые учения — американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад по стратегии "сдерживания" России в Черном море. Эксперты центра утверждают, что Москва перебросила в Крым значительные силы, "несущие угрозу" инфраструктуре НАТО. О том, какие меры предлагается принять Пентагону, — в материале РИА Новости.
Закрытая зона
Аналитики RAND уверены, что Черноморский регион становится ареной противостояния России и Запада за будущее Европы. При этом Москва с помощью военной силы, а также информационных, экономических и энергетических инструментов пытается превратить Черное и Азовское моря в свою внутреннюю акваторию.
Американские эксперты напоминают, что с 2015-го в Крым переброшены ракетные комплексы береговой обороны, прикрытые едва ли не самыми совершенными системами ПВО в мире — С-400 "Триумф". Там же развернуты радиолокационные станции раннего предупреждения и современные комплексы радиоэлектронной борьбы.
Особое внимание в докладе уделяется модернизации Черноморского флота. Авторы подчеркивают, что с 2014-го он пополнился шестью корветами, шестью подводными лодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя многоцелевыми сторожевыми кораблями проекта 11356: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Три последних — носители крылатых ракет "Калибр", способных поражать цели во всей акватории Черного моря.
Все это, по мнению RAND, позволяет Кремлю создать в регионе так называемую зону ограниченного доступа (Anti-Access/Area Denial), в которой при военном столкновении силы НАТО понесут неоправданно высокие потери. Соответственно, ни один военный корабль альянса не будет чувствовать себя здесь в безопасности.
© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкДивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Для "предотвращения наступательного удара" эксперты предлагают срочно развернуть в Румынии и Болгарии современные системы ПВО, расширить район учений кораблей НАТО, а также помочь Украине и Грузии в развитии "национального оборонного потенциала".
При этом отмечают, что выработать единую стратегию в отношении России будет сложно, так как черноморские государства часто расходятся в своих интересах.
НАТО в Черном море
Вместе с тем, если взглянуть на события последних месяцев, напряженность в регионе нагнетает именно НАТО, а не Россия.
Как заявил весной этого года генсек альянса Йенс Столтенберг, западные корабли будут чаще заходить в порты Украины и Грузии, проводить совместные военно-морские учения и обмениваться разведданными. Постпред США при блоке Кэй Бейли добавила, что НАТО намеревается принять так называемый черноморский пакет мер. Он включает усиление воздушной разведки и прикрытие украинских кораблей, проходящих Керченским проливом.
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2019 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2019 в Черном море
От слов к делу альянс перешел уже летом. В июле в Одессе стартовали международные военно-морские учения Sea Breeze 2019 с участием почти двух десятков стран. К маневрам привлекли 32 корабля, 24 самолета и более 900 морпехов. В воды Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни". В район учений прибыли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль, а также военно-транспортные самолеты НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту.
В конце июля альянс устроил еще одну масштабную тренировку в Черноморском регионе — на этот раз в Грузии. В Agile Spirit 2019 приняли участие более трех тысяч военнослужащих из 14 государств. Совфед тогда заявил, что учения стали демонстрацией силы и попыткой Североатлантического блока обозначить свое присутствие на западных и южных границах России, а Грузия превратилась в часть "механизма НАТО по воздействию на Москву".
"Санитарный кордон"
Российские и западные эксперты сходятся в том, что напряжение в регионе будет только расти.
На днях американский конгрессмен, член комитета палаты представителей по делам Вооруженных сил Джон Гараменди заявил на Варшавском форуме по безопасности, что в 2020-м США и их союзники по НАТО проведут крупнейшие со времен холодной войны европейские маневры. Они, как ожидается, будут проходить вдоль всей западной границы России и, вероятно, станут отработкой рекомендаций RAND Corporation на практике.
7 октября, 11:36Сказано в эфиреАмериканист: США пытаются сделать Черное море "точкой напряженности"В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море. В эфире радио Sputnik намерения американской стороны прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"В этих планах нет ничего нового, — считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. — США давно лелеют мысль о создании "санитарного кордона" из государств, враждебно настроенных к России, — от Балтики до Черного моря. В Вашингтоне понимают, что в Черном море им трудно конкурировать с Россией. Поэтому они пытаются "приучить" Россию к тому, что в эту акваторию заходят американские корабли. Американцы здесь всячески пытаются способствовать усилению давления на Россию, и не только собственными силами: хотят сподвигнуть других игроков к подобной тактике и стратегии — использовать ту же Болгарию, Румынию, Украину, Грузию".
Эксперт отмечает, что для США Черное море — не более чем дополнительная точка напряженности, в которой можно попытаться спровоцировать Россию на какие-либо действия. Подтверждение тому — последние инциденты в Керченском проливе.