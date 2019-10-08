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РИА Новости

Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море

08:00 08.10.2019
183086
© AFP 2019 / Daniel MihailescuРумынский фрегат "Регина Мария" во время учений НАТО в Черном море
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
© AFP 2019 / Daniel Mihailescu
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Забор из зенитных ракет на побережье, больше кораблей, частые учения — американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад по стратегии "сдерживания" России в Черном море. Эксперты центра утверждают, что Москва перебросила в Крым значительные силы, "несущие угрозу" инфраструктуре НАТО. О том, какие меры предлагается принять Пентагону, — в материале РИА Новости.

Закрытая зона

Аналитики RAND уверены, что Черноморский регион становится ареной противостояния России и Запада за будущее Европы. При этом Москва с помощью военной силы, а также информационных, экономических и энергетических инструментов пытается превратить Черное и Азовское моря в свою внутреннюю акваторию.
Американские эксперты напоминают, что с 2015-го в Крым переброшены ракетные комплексы береговой обороны, прикрытые едва ли не самыми совершенными системами ПВО в мире — С-400 "Триумф". Там же развернуты радиолокационные станции раннего предупреждения и современные комплексы радиоэлектронной борьбы.
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
7 октября, 09:11РИА Новости
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Особое внимание в докладе уделяется модернизации Черноморского флота. Авторы подчеркивают, что с 2014-го он пополнился шестью корветами, шестью подводными лодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя многоцелевыми сторожевыми кораблями проекта 11356: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Три последних — носители крылатых ракет "Калибр", способных поражать цели во всей акватории Черного моря.
Все это, по мнению RAND, позволяет Кремлю создать в регионе так называемую зону ограниченного доступа (Anti-Access/Area Denial), в которой при военном столкновении силы НАТО понесут неоправданно высокие потери. Соответственно, ни один военный корабль альянса не будет чувствовать себя здесь в безопасности.
© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкДивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Дивизион С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Крыму
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Для "предотвращения наступательного удара" эксперты предлагают срочно развернуть в Румынии и Болгарии современные системы ПВО, расширить район учений кораблей НАТО, а также помочь Украине и Грузии в развитии "национального оборонного потенциала".
При этом отмечают, что выработать единую стратегию в отношении России будет сложно, так как черноморские государства часто расходятся в своих интересах.

НАТО в Черном море

Вместе с тем, если взглянуть на события последних месяцев, напряженность в регионе нагнетает именно НАТО, а не Россия.
Как заявил весной этого года генсек альянса Йенс Столтенберг, западные корабли будут чаще заходить в порты Украины и Грузии, проводить совместные военно-морские учения и обмениваться разведданными. Постпред США при блоке Кэй Бейли добавила, что НАТО намеревается принять так называемый черноморский пакет мер. Он включает усиление воздушной разведки и прикрытие украинских кораблей, проходящих Керченским проливом.
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2019 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2019 в Черном море
От слов к делу альянс перешел уже летом. В июле в Одессе стартовали международные военно-морские учения Sea Breeze 2019 с участием почти двух десятков стран. К маневрам привлекли 32 корабля, 24 самолета и более 900 морпехов. В воды Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни". В район учений прибыли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль, а также военно-транспортные самолеты НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту.
В конце июля альянс устроил еще одну масштабную тренировку в Черноморском регионе — на этот раз в Грузии. В Agile Spirit 2019 приняли участие более трех тысяч военнослужащих из 14 государств. Совфед тогда заявил, что учения стали демонстрацией силы и попыткой Североатлантического блока обозначить свое присутствие на западных и южных границах России, а Грузия превратилась в часть "механизма НАТО по воздействию на Москву".

"Санитарный кордон"

Российские и западные эксперты сходятся в том, что напряжение в регионе будет только расти.
На днях американский конгрессмен, член комитета палаты представителей по делам Вооруженных сил Джон Гараменди заявил на Варшавском форуме по безопасности, что в 2020-м США и их союзники по НАТО проведут крупнейшие со времен холодной войны европейские маневры. Они, как ожидается, будут проходить вдоль всей западной границы России и, вероятно, станут отработкой рекомендаций RAND Corporation на практике.
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
7 октября, 11:36Сказано в эфире
Американист: США пытаются сделать Черное море "точкой напряженности"В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море. В эфире радио Sputnik намерения американской стороны прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"В этих планах нет ничего нового, — считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. — США давно лелеют мысль о создании "санитарного кордона" из государств, враждебно настроенных к России, — от Балтики до Черного моря. В Вашингтоне понимают, что в Черном море им трудно конкурировать с Россией. Поэтому они пытаются "приучить" Россию к тому, что в эту акваторию заходят американские корабли. Американцы здесь всячески пытаются способствовать усилению давления на Россию, и не только собственными силами: хотят сподвигнуть других игроков к подобной тактике и стратегии — использовать ту же Болгарию, Румынию, Украину, Грузию".
Эксперт отмечает, что для США Черное море — не более чем дополнительная точка напряженности, в которой можно попытаться спровоцировать Россию на какие-либо действия. Подтверждение тому — последние инциденты в Керченском проливе.
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RANDС-400 «Триумф»Министерство обороны СШАСовет Федерации РФЙенс СтолтенбергСША
Популярные комментарии
Чёрное море полностью контролируется Россией. Береговые системы в Крыму и Краснодарском крае, способные простреливать акваторию от берега до берега в любом направлении. Авиация, подводные и надводные корабли. Системы РЭБ. Это то место, где американцам ничего не светит. Сколько народу нагонят туда, столько у них и погибнет.
8 октября, 09:34
Стас Титов
17470005
Прикрываясь "агрессивностью" России, США в черноморском регионе занимаются совсем другим делом: они бдительно охраняют страны Восточной и Юго-Восточной Европы от российского влияния. Для американцев неприемлема даже мысль о том, что бывшие страны Варшавского Договора могут вспомнить своё социалистическое прошлое и вновь признать политический авторитет России, симпатизировать русским и даже начать сотрудничество с российской властью. А разговоры про "сдерживание России" - это сопутствующая тема основной цели. Ну и повод лишний раз профинансировать кампанию.
8 октября, 08:47
mm3minaeva
15450220
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