Суд в Киеве принял к рассмотрению иск Кличко к премьеру Украины

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск мэра Виталия Кличко к кабмину Украины и премьеру Алексею Гончаруку из-за их предложения уволить Кличко с поста главы городской госадминистрации, подготовительное заседание назначено на 31 октября, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску Виталия Кличко к кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку", - сообщила пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, истец просит суд признать противоправными действия кабмина о внесении президенту Украины представления на увольнение Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации, а также "отменить предложение премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении истца с должности главы КГГА".
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5% проходной барьер, прошли пять партий: "Солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко, "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.