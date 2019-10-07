Суд в Киеве принял к рассмотрению иск Кличко к премьеру Украины

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск мэра Виталия Кличко к кабмину Украины и премьеру Алексею Гончаруку из-за их предложения уволить Кличко с поста главы городской госадминистрации, подготовительное заседание назначено на 31 октября, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску Виталия Кличко к кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку", - сообщила пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, истец просит суд признать противоправными действия кабмина о внесении президенту Украины представления на увольнение Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации, а также "отменить предложение премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении истца с должности главы КГГА".