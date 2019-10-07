Общественный транспорт в Ленобласти цифровизируют к 2021 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области уже в 2020 году начнут цифровизацию общественного транспорта Ленинградской области, которая поможет пассажирам, а органам местной власти контролировать и анализировать маршруты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Он отметил, что программа цифровизации разрабатывается по заказу управления по транспорту Ленинградской области.

"В пилотном режиме система начнет работать в следующем году в населенных пунктах, участвующих в программе "Умный город" — Гатчине и Сосновом Бору. Сейчас под инвестиционный проект готовится нормативная база", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, новая система станет помощником для пассажиров: через нее они смогут проводить безналичную оплату проезда, а также выстраивать удобный маршрут с учетом информации о движении автобуса, получаемой онлайн. Также она облегчит работу и органам местной власти, которые являются заказчиками автобусных маршрутов.

"Цифровизация системы позволит в режиме реального времени анализировать пассажиропотоки каждого автобусного маршрута и выстраивать транспортную работу, четко ориентируясь на запросы жителей. Кроме того, "цифра" поможет контролировать соблюдение перевозчиком расписания, остановок по пути следования автобусов, предоставление льготного проезда и многое другое", - отметил губернатор.

В свою очередь в пресс-службе пояснили, что новый цифровой проект будет интегрирован с Национальной системой управления данными (НСУДД) — "умной" платформой, которая систематизирует информацию из множества госсистем, реестров и баз данных. Согласно планам, она будет интегрирована в течение двух лет.