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РИА Новости
Ленинградская область

Общественный транспорт в Ленобласти цифровизируют к 2021 году

20:00 07.10.2019
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© Fotolia / HalfpointПассажир в автобусе пользуется смартфоном
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
© Fotolia / Halfpoint
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области уже в 2020 году начнут цифровизацию общественного транспорта Ленинградской области, которая поможет пассажирам, а органам местной власти контролировать и анализировать маршруты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он отметил, что программа цифровизации разрабатывается по заказу управления по транспорту Ленинградской области.

"В пилотном режиме система начнет работать в следующем году в населенных пунктах, участвующих в программе "Умный город" — Гатчине и Сосновом Бору. Сейчас под инвестиционный проект готовится нормативная база", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, новая система станет помощником для пассажиров: через нее они смогут проводить безналичную оплату проезда, а также выстраивать удобный маршрут с учетом информации о движении автобуса, получаемой онлайн. Также она облегчит работу и органам местной власти, которые являются заказчиками автобусных маршрутов.
"Цифровизация системы позволит в режиме реального времени анализировать пассажиропотоки каждого автобусного маршрута и выстраивать транспортную работу, четко ориентируясь на запросы жителей. Кроме того, "цифра" поможет контролировать соблюдение перевозчиком расписания, остановок по пути следования автобусов, предоставление льготного проезда и многое другое", - отметил губернатор.
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В свою очередь в пресс-службе пояснили, что новый цифровой проект будет интегрирован с Национальной системой управления данными (НСУДД) — "умной" платформой, которая систематизирует информацию из множества госсистем, реестров и баз данных. Согласно планам, она будет интегрирована в течение двух лет.
"Реализовывать проект планируется полностью за счет инвестора. Бюджетное финансирование необходимо только на первых этапах для создания, в том числе, нормативной базы. Стоиомость работа составит около 30 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.
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