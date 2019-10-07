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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти субсидируют работы по реабилитации диких животных

17:28 07.10.2019 (обновлено: 18:04 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт -РИА Новости. В бюджете Ленинградской области на 2020 год впервые предусмотрены 700 тысяч рублей на поддержку некоммерческих организаций, оказывающих помощь диким животным и возвращающих их в естественную среду обитания, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, постановление правительства региона о субсидировании реабилитации диких животных в рамках подпрограммы "Животный мир" государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" подписал губернатор области Александр Дрозденко.
"С 2017 года специалисты комитета по животному миру Ленинградской области передали общественникам на лечение и выпуск в природу более 30 зверей и птиц, в их числе лоси, ястребы, енотовидные собаки, медведи, лебеди, лисица, сокол, аист, косуля, серый балтийский тюлень. Список мог бы быть шире, но пока государственных центров нет, а общественные организации просто не могут принять большее количество животных. Финансовая поддержка, возмещение части затрат по содержанию и лечению позволит оказывать диким животным квалифицированную ветеринарную помощь в максимально короткие сроки и сохранить многообразие животного мира региона", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по агропромышленному комплексу Олег Малащенко.
В свою очередь, в пресс-службе пояснили, что ежегодно к инспекторам комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в ходе контрольно-надзорной деятельности попадают раненные или ослабленные животные, кроме того инспекторы изымают у граждан незаконно взятых из природы диких зверей и птиц.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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"Перед возвращением животных в естественную среду обитания, их помещают в реабилитационные центры, где специалисты проводят лечение и подготовку к адаптации. Сегодня в регионе помощь дикой фауне оказывают Российский карантинный центр диких животных "Велес", центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин", фонд друзей балтийской нерпы", - отметили в пресс-службе.
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